La Municipalidad de Rosario ya removió 156 vehículos abandonados de calles y avenidas en lo que va de 2025. Los retiros se dieron con la intervención de la Secretaría de Control y Convivencia, que en una primera instancia intima a las personas propietarias. Si no hay respuesta, se lleva a cabo la remisión con una grúa en el marco de un importante operativo. Este tipo de acciones se ejecutan a partir de reclamos y denuncias de vecinas y vecinos. Desde el municipio recordaron que los reclamos por rodados abandonados en la vía pública ingresan a través de llamados al número 147, la web municipal rosario.gob.ar, y/o por MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415 44-0147.
