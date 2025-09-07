En la provincia de Buenos Aires el conteo de los votos de las elecciones 2025 se rige por los lineamientos de la Ley 5.109, que a partir del desdoblamiento este domingo se aplica por primera vez. Por eso habrá tres categorías de votos y el nulo no será uno de ellos. Las categorías vigentes son las de votos afirmativos, blancos y los de identidad impugnada.

El sistema de distribución de las bancas para las dos Cámaras de la Legislatura y los Concejos Deliberantes. Es que, en tanto para la nacional se aplica el sistema D’Hondt, con la ley provincial en vigencia, se usará el modo Hare, que busca la proporcionalidad y se dirime por el cociente electoral.

Como indica la normativa en su artículo 109, una vez hecha la suma general de los votos computados de cada Sección -son ocho- o Distrito Electoral -son 135- y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos; y la clasificación según la denominación con que fueron oficializadas, para que la Junta Electoral proceda de la siguiente manera.

Divide el número total de votos por el número de candidatos que corresponde elegir, según la convocatoria. Por poner un ejemplo, la Primera sección electoral elige ocho candidatos para el Senado. Entonces, el cociente (o sea, el resultado de la división) será el cociente electoral.

Divide por el cociente electoral el número de votos obtenidos por cada lista. Así, los nuevos cocientes indicarán la cantidad de candidatos que resulten electos en cada lista y, como es lógico, si hay listas cuyos votos no alcancen el cociente, no tendrán representantes.

Cuándo se van a conocer los resultados

La difusión de los resultados deberá iniciarse a las 21 horas del día de la elección o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30 por ciento de las mesas escrutadas en cada una de las secciones electorales, tal como dispuso la Junta Electoral de la Provincia.

Los resultados se darán a conocer a través del Poder Ejecutivo a través de la web oficial, que quedará habilitada ese día, como así también a través de una aplicación para dispositivos móviles.