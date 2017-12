Saint Etienne

“Dive”

Tras cinco años de silencio, en junio los Sain Etienne editaron el noveno álbum de su carrera. Esta vez se alejan de Londres para contar historias de la Inglaterra del interior y abandonan la búsqueda del hit radial por el pop más intimista. Sólo en “Dive” tiran la chancleta y se ponen las plumas de Rafaela Carrá para recordarnos que siempre nos van a regalar aunque sea un tema para animarnos la fiesta.

Patrick Cowley

“Surfside sex”

Cowley fue uno de los pioneros indiscutidos de la música High Energy de San Francisco. Sus manos inquietas estuvieron detrás de éxitos como “Right on Target” de Paul Parker y “Do You Wanna Funk” de Sylvester. Paralelamente a la faceta más conocida de su corta carrera -murió en 1982 a causa del sida- tenía un costado experimental y otro dedicado a las bandas de sonido para películas porno gay. En los últimos años el sello Dark Entries sacó a la luz estas grabaciones. “Afternooner” es la última edición de una trilogía que comenzó con “School Daze”, “Muscle Up” y cuenta con temazos como “Surfside Sex” que aunque tiene35 años, es más que actual.



Kelela

“LMK”

La cantante estadounidense de origen etíope editó este año su esperado disco debut “Take Me Apart”, en el que cruza su sensual voz soulera con los ritmos y texturas de la electrónica más arriesgada. Para llegar a buen puerto, contó con la colaboración de los productores Bok Bok, Arca y Jam City, responsables de “LMK”, el corte adelanto en el que Kelela nos invita a perseguir el amor por una noche.

Arca

“Desafío”

Arca es el proyecto del venezolano de 27 años Alejandro Ghersi que este año lanzó su tercer álbum. Como bien lo definió el crítico Pablo Schanton él es “un ícono pop decidido a militar por una queerness que subvierta normativas, prefijadas tanto por lo hétero como por lo homo.” Para comprobarlo sólo hace falta chequear en youtube su trilogía de videos producidos para este disco junto al artista Jesse Kanda. “Desafío” es una balada pop sado con una carrocería house que incluye sirena y acordes típicos del género, pero sin beat. Arca logra combinar tensión y sensualidad como pocos y este estribillo vertiginosorepite “Hay un abismo dentro de mí”.

Yaeji

“Passionfruit”

Kathy Yaeji Lee, la sur coreana de 24 años residente en Brooklyn mejor conocida como Yaeji, es una de las revelaciones de este año. Editó dos eps en los cuales se desenvuelve con soltura con los ritmos del house y las texturas electrónicas. Canta con su tenue y tímida voz en inglés o en coreano y se le anima a uno de los hitazos del año “Passionfruit” del canadiense Drake, trazando un puente entre el mainstream y el mejor under, ese que no le teme a la canción pop taquillera.

Octo Octa

“Fleeting Moments Of Freedom”

Octo Octa es el proyecto de Maya Bouldry-Morrison quien este año editó “Where are we going?”, tercer disco de su carrera y el primero con su identidad trans. Si en su anterior disco ya se reflejaba su proceso de transformación y transición, este es el de la autorealización y madurez como productora de house profundo y melodioso que logra redondear en temas re cargados de groove como “Fleeting Momento of Freedom”.



Golden Teacher

“Spiritron”

Este grupo de post punk disco de Glasgow, muy permeable a la influencia de los pulsos electrónicos del electro house, venía realizando explosivos simples en la escudería Optimo Music y ahora llegan a su álbum debut “No Luscious Life” editado por su propio sello. “Spiritron” es uno de sus temas más logrados en el que el cantante de la banda Cassie Ojay se abre camino entre sintes burbujeantes y ritmo disco para invitarnos a un viaje interestelar amoroso sin retorno.



Ibiza Pareo

“Loba de noche”

Para las Ibiza Pareo Ani Castoldi y Marina La Grasta este fue el año de levantar la cosecha de su excelente primer álbum, foguearse en cuanto festival internacional hayan sido fichadas y de prepararse para el nuevo disco que ya está en proceso. “Loba de Noche” es el primer adelanto producido por Ale Sergi de Miranda en el que continúan la senda del synth pop bailable e irresistible capaz de sonar en una pista under, un mega festival o la tanda publicitaria de un canal de noticias por cable.

DJ Seinfield

“I Hope I Sleep Tonight”

Dj Seinfield es al alias adoptado, luego de una panzada de la clásica serie televisiva durante un reposo obligado, por el productor sueco de 25 años, radicado en Barcelona, Armand Jakobsson. Él es una de las caras visibles, junto a DJ Boring, Mall Grab y Ross From Friends, de una nueva escena bautizada por la crítica como “Lo fi house” que recupera el sonido primitivo de la música de baile de Chicago y Detroit. Ese es el espíritu que recrea Dj Seinfield en su primer álbum Time Spent Away From U que abre con este irresistible “I hope I Sleep Tonight”. Ritmo colocado, platillos zizagueantes y voces soul para corear en plena pista o en el living de tu casa.



Carisma

“Pienso en vos”

Los Carisma, el dúo conformado por Carolina Stegmayer e Ismael Pinkler, viene editando en formato 12” su música a través de los sellos internacionales Cómeme y Huntleys & Palmers, pero a la hora de su álbum debut Gratis volvieron a su primer amor el sello local Dengue Dancing Records, la escudería de la fiesta que tantas veces los tuvo brillando en la cabina del Club Gong. Como su nombre lo indica, el disco puede bajarse y escucharse en soundcloud.com/denguedancingrecords/sets/carisma-gratis. “Pienso en vos” es el tema más pop de un disco recargado de tecno chirriante y explosivo sin protocolos, como su pasada en la última marcha del orgullo en la carroza loca desviada fuera de programa por la Avenida Corrientes.

Laurel Halo

“Jelly”

La productora experimental, oriunda de Michigan radicada en Berlín, lanzó este año su tercer álbum llamado Dust en el cual se acerca a la canción pop pero sin perder su capacidad para navegar entre el ruido, la distorsión y los pasajes ambientales. “Jelly” es quizás el momento más logrado en el que se su voz deformada por los efectos se abre paso entre sintes chirriantes y un beat a paso lento.

Santiago Martínez

“Ableton Love”

El marplatense Santiago Martínez también es conocido como RS en su faceta dj con la que se viene desenvolviendo en el under porteño desde hace casi una década. Como productor este año lanzó su primer álbum por el sello Estamos Felices bajo el nombre Lo Artesanal. Este disco más cerca del living que de la discoteca, como el mismo dice, combina la cadencia del dub con melodías y texturas. “Ableton Love” es un juego de palabras con el software Ableton Live, uno de los más usados por los músicos electrónicos de todo el mundo y sobre la paradoja de cómo transmitir un sentimiento con esa herramienta fría y matemática. Algo que seguramente también pensaron los Kraftwerk hace tres décadas al bautizar uno de sus clásicos como “Computer Love”.

The Black Madonna

“He Is The Voice I Hear”

“Quería hacer un disco que recuperara los valores centrales de la música dance como la inclusión y la euforia” dice Marea Stamper, la dj y productora norteamericana que se escuda bajo el alias The Black Madonna. En 2017 volvió a grabar luego de varios años en silencio y promete un álbum para 2018. En “He is the voice I hear” evoca los clásicos pianos del house, las cuerdas de la música disco y construye ladrillo a ladrillo una sinfonía para disfrutar en una pista que se va armando paso a paso a fuego lento. Recuerda a leyendas disco como Larry Levan, Walter Gibbons y Loleatta Holloway.

Diosque

“Nudos”

Luego de tres años, el tucumano Diosque editó su cuarto álbum llamado Llanero producido por Jean Deon y Marcos Orellana (Michael Mike y Onda Vaga). “Nudos” es uno de sus temas más pegadizos y una muestra perfecta de todo lo que es capaz de batir en su licuadora para redondear una de sus canciones pop en la que pueden convivir, junto a su voz, dubstep pirotécnico, cumbia electrónica, synth pop de los 80´s y sonidos de Nintendo.

Miguel

“Pineapple Skies”

En 2017 Miguel lanzó su cuarto disco bajo el nombre de War & Leisure. “Pineaple Skies” es su tercer single y un homenaje nada solapado a “Sexual Healing” de Marving Gaye al punto de que, a pesar de ni siquiera incluir ni un sampleo de aquel clásico, este aparece en los créditos abriendo el paraguas ante eventuales demandas. El cantante de Los Angeles va por el legado de los grandes del soul y, por si hiciera falta más, en el mismo tema nombra a Stevie Wonder.