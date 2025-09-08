Con más del 88 por ciento de las mesas escrutadas, Fuerza Patria ganó en 100 de los 135 municipios. En el caso de los ocho intendentes peronistas que encabezaron sus listas locales, los triunfos obtenidos fueron categóricos. La estrategia de Axel Kicillof de desdoblar y potenciar la municipalización de la elección torció una ecuación históricamente negativa para el peronismo en las contiendas de medio término, donde no ganaba desde 2005.

Mientras que en 2021 el peronismo ganó en 18 de los 72 municipios que gobernaba, este domingo venció casi todos los que comanda y alrededor de treinta que no comulgan con el oficialismo provincial. Entre ellos, Tigre en la primera, Zárate en la segunda, Lobos en la Tercera, Junín en la Cuarta, Rauch en la Quinta, General Lamadrid en la Sexta y 25 de Mayo en la Séptima.

Por su parte, Jorge Ferraresi en Avellaneda, Fernando Espinoza en La Matanza, Mario Secco en Ensenada, Fabián Cagliardi en Berisso, Juan José Mussi en Berazategui, Andrés Watson en Florencio Varela, Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas y Pablo Zurro en Pehuajó, aplastaron a La Libertad Avanza. Se trata de los jefes comunales que decidieron poner su nombre al frente de las nóminas locales. En estos distritos, las diferencias oscilaron entre los 16 y los 41 puntos a favor de Fuerza Patria.

De cara a los militantes del peronismo berissense, Cagliardi aseguró “que hoy empezó a ponerse un freno a Milei, a un Presidente que le está haciendo mucho mal a Argentina”. “Hoy es el primer paso de cara al 2027”, sostuvo. Recordó el desafío que se viene en las elecciones nacionales de octubre y la importancia de acrecentar la cantidad de votos.

Misma sintonía expresó Ferraresi ante la consulta de Buenos Aires/12. “Le dedico la victoria a Axel, la victoria es de él”, señaló. “Empezamos a ponerle un freno a Milei”, coincidió el jefe comunal de Avellaneda con su par de Berisso.

De consolidarse estos resultados, en sólo once municipios alineados con el peronismo habría una derrota del oficialismo. En San Pedro, Carmen de Areco, Villa Gesell, General Alvarado, Las Flores, Necochea, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Roque Pérez y Azul terminaron pintados del rosa de Somos o el violeta libertario.

A pesar de estas pequeñas manchas, el peronismo oficialista logró ganar una elección de medio término en la provincia después de veinte años, cuando Cristina Fernández de Kirchner venció a Hilda 'Chiche' Duhalde en 2005. Luego, fueron todas derrotas. En 2009, Néstor Kichner cayó ante Francisco De Narváez, en 2013 Martín Insaurralde no pudo contra Serio Massa, para 2017 CFK perdió ante Esteban Bullrich y, ya en 2021, Victoria Tolosa Paz no superó a Diego Santilli.

Los que pusieron el cuerpo

La decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales motivó que un puñado de intendentes decidan encabeza las listas a concejales en sus municipios. En primer término, ninguno asumiría y la búsqueda de visualizar su apellido en la boleta tuvo como estrategia poner en valor las gestiones locales.

El resultado fue categórico. En La Matanza, Espinoza superó el 53 por ciento de los votos contra el 28 de la lista libertaria. Como para tomar dimensión comparativa, en 2021, el entonces Frente de Todos ganó 46 a 28 a los ex Juntos. Y en Avellaneda, Ferraresi quedó por encima de los 60 puntos, cuando en 2021 llegó a las 49.

Otros dos bastiones peronistas de la tercera sección son Berazategui y Florencio Varela. Mussi, de los primeros dirigentes en blanquear su voluntad de ser candidato testimonial con el objetivo de incentivar el acompañamiento a un modelo de gestión, logró el 60 por ciento de los votos contra el 27 de La Libertad Avanza. Por su parte, Watson llegó al 55 por ciento, mientras que las filas libertarias apenas llegaron al 23.

En el caso del par de distritos que rodean la capital provincial, Secco y Cagliardi también consiguieron victorias contundentes. En Ensenada, el titular del Frente Grande pasó el 65 por ciento contra el 24 del partido de Milei que terminó segundo. Por el lado de Berisso, el peronismo alcanzó el 46 por ciento contra el 30 del team violeta.

Ya en la Primera sección, el único intendente que apostó a colocar su apellido en el primer escalón fue Nardini en Malvinas. El dirigente llegó a los 65 puntos y le sacó más de 40 puntos al candidato libertario. En 2021, la victoria del peronismo sobre el ex Juntos fue de 47 a 33, lo que demuestra un incremento de 18 puntos en el acompañamiento al jefe comunal.

En lo que respecta al interior, el único intendente que optó por encabezar la lista de Fuerza Patria de cara al concejo deliberante fue Pablo Zurro en Pehuajó, municipio de la cuarta sección. Allí, su boleta obtuvo más del 52 por ciento de los votos contra sólo algo más del 32 del candidato libertario. Cuatro años atrás, la distancia fue mucho menos, con triunfo 46 a 41.

Datos seccionales

Si se toman como referencia los resultados de 2021, el salto cualitativo es totalmente positivo para el peronismo. En aquel año, en plena pandemia, el entonces Frente de Todos solo ganó en 8 de los 18 municipios que gobernaba en al Primera. Este domingo, la sección donde Gabriel Katopodis, ex intendente de San Martín, encabezó la boleta, Fuerza Patria ganó en 21 de los 24 distritos que integran la región, incluyendo Tigre que dio el salto a Somos, Campana del PRO y San Miguel del delatorrismo.

En recorrida por la Segunda, donde Manuel y Santiago Passaglia de San Nicolás irrumpieron con su lista Hechos, el peronismo se alzó la victoria en nueve de los quince distritos de la sección con el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, al frente de la nómina de diputados provinciales. Los números de 2021 fueron netamente antagónicos, donde el peronismo apenas ganó en un municipio cuando gobernaba en ocho.

La Tercera trajo un triunfo categórico de Fuerza Patria con otra exintendenta a la cabeza de la lista seccional. Verónica Magario, que gobernó La Matanza, fue la cara del triunfo en los 19 municipios de la sección, incluyendo a Lobos y Magdalena que están en manos opositoras. Cuatro años antes, también tuvo resultados potentes, cuando sólo perdió en uno de los 16 municipios que gobernaba.

Volviendo al interior, la Cuarta también se pintó de celeste. Incluso, el peronismo ganó en Junín donde su intendente, Pablo Petrecca, encabezó la nómina a senadores provinciales por Somos. Mientras que en 2021 el peronismo ganó en solo dos municipios de los siete que estaban a su mando, este domingo ganó en 15 de los 19 distritos que integran la sección.

Por el lado de la Quinta, una de las dos secciones donde el peronismo no ganó, en 2021 tenía a su cargo once distritos. Perdió, en aquel momento, en seis. En esta ocasión, con victorias en municipios radicales, pero con derrotas en algunos municipios propios, triunfó en 17 de los 27 partidos de la región.

Hacia el sur bonaerense, en la Sexta, también hubo un revés para el oficialismo provincial. Cayó en Bahía Blanca y Rosales, dos municipios que recuperó en 2023. En términos generales, perdió en sólo 9 de los 22 partidos de la región fuertemente rural de la provincia. Hace dos años, fue la única sección donde Kicillof no ganó. Y hace cuatro, en 2021, solo había ganado en dos de los ocho que gobernaba en aquel entonces.

Por el lado de la Séptima, la más pequeña del territorio provincial, Fuerza Patria festejó en cinco de los ocho municipios que componen la sección. Muy diferente fue el resultado en 2021, cuando no ganó en ningún distrito, incluidos los cuatro donde era gobierno.

En la Octava, la sección capital, donde el único municipio es La Plata, el intendente Julio Alak, con importante apoyo de Kicillof, logró una victoria categórica con más de 43 puntos contra algo más de 36 de las filas violetas. Hace cuatro años, cuando aún gobernaba el PRO, la alianza Juntos venció 46 a 34 al peronismo.