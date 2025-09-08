La senadora de la Provincia de Buenos Aires y dirigenta del PJ María Teresa García destacó el rol de la dirigencia durante la jornada electoral y resaltó el proceso de unidad que alcanzó el peronismo, al tiempo que valoró el rol que tuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me parece que hay como muchos componentes. Ganamos en 99 municipios de Buenos Aires, lo que es inédito en una elección de medio término”, dijo con entusiasmo ante la pregunta de la 750.

Y fijo: “Fue un enorme esfuerzo de intendentes, del gobernador y de la provincia. Sostener una provincia con los golpes que viene recibiendo Buenos Aires fue un gran logro por parte de todos ellos, de todos los que participaron de la elección”.

Además de destacar el rol de Axel Kicillof y Sergio Massa, García también destacó el rol de Cristina Kirchner, que siguió la jornada proscripta y con prisión domiciliaria.

“También decir que esta es la primera elección en esta etapa que vamos con la presidenta del PJ detenida. Eso para el peronismo es algo que realmente ha sido muy difícil transitar, porque cuando caminábamos el territorio la gente preguntaba por Cristina. Y ella no pudo estar en la boleta, pero sí en el corazón de su gente”, dijo.

Finalmente, comentó sobre el futuro del peronismo: “Ahora vienen los días que quedan para la elección nacional, que es la importante, porque es cuando se van a sentar, o no, diputados en la banca”.

“Es lo que pudo frenar la crueldad y el avasallamiento. Tenemos ahora un desafío mayor todavía, que es el Congreso: es lo único que puede frenar el avance de este gobierno”, finalizó.