Mika De Frankfurt es el personaje trans concebido y encarnado por el artista argentino no binario Manu Fanego, quien este lunes 3 de noviembre a las 20 presentará en la sala La Tangente (Honduras 5317), su primer disco Cosas lindas. “La gente se encontrará con una música que sintetiza y recorre mi carrera aquí en la Argentina, y que demuestra los diferentes momentos que atravesé. Esa vida se ha transformado en canciones”, adelanta la propia Mika De Frankfurt, con su marcado acento alemán. “En esa fecha participarán grandes artistas musicales, como Sofía Viola, Sebastián Furman y Juan Canosa, al igual que el grupo de cumbia Alegría De A Peso. A mí me gusta mucho la música cumbia de Argentina. Todo eso va a pasar, así que estoy muy ansiosa”.

La cantante y compositora internacional comenzó su carrera musical haciendo covers, hasta que en la Argentina, luego de su llegada, decidió componer sus propios temas. “Desde que estoy en Argentina, en 2010, aproximadamente, comencé a componer en español. Sé que tengo un español particular, y quizá no todo el mundo me comprenda siempre”, reconoce. “Anteriormente en Hamburgo, anteriormente en Frankfurt y anteriormente en otras partes de Europa, tocaba música únicamente instrumental con el acordeón. Pero no tenía letra. Cuando llegué a Argentina, empecé a transitar diferentes momentos, y aprendí español, que es una lengua de la que me enamoré, que me parece interesante y que tiene calidez en su forma de ser hablada. Y empezaron a salir estas letras en este nuevo idioma”.

Cosas lindas es asimismo el resultado de la mimetización de Mika De Frankfurt no sólo con la escena musical de Buenos Aires, sino también con la realidad del colectivo trans en el país. “Yo empecé a vincularme con gente amiga de la comunidad trans, con (la asociación civil) Infancias Libres. Conocí la historia de Luana Mansilla, que es la primera niña trans en recibir un DNI con su propio nombre”, explica. “También comienzo a trabajar con la compañía de humor Bla Bla. Ellos me albergaron y contuvieron, y yo pude desarrollar ahí mi música. Ya son 15 años los que tengo aquí, y a través del tiempo fui creando diferentes canciones. Algunas las compongo con Melile y otras con Mati Mormandi, quienes también serán parte de la presentación de mi disco”.

Al momento de ofrecer su punto de vista sobre los pocos espacios y posibilidades con los que cuenta el colectivo trans en el arte argentino, en especial en la música, Mika De Frankfurt opina: “Soy muy privilegiada porque encontré gente que a través del trabajo y de la visibilización ha podido ser escuchada. Supongo que también ser de piel blanca y de ojos claros te ayuda en este tipo de sociedad. Celebro que me haya tocado, pero soy consciente de que es un privilegio que poseo. No sé si hay una manera de acceder, tampoco sé si alguien sabe. Lo mejor sería que cambien las políticas sociales para la comunidad travesti y trans. Eso es lo que debería suceder para que toda la comunidad tenga el acceso o la posibilidad de trascender su propio circuito”.

En ese sentido, este EP, publicado el viernes 31 de octubre, aparece en una época difícil en la Argentina. Y es que más que avanzar, la reivindicación de los derechos civiles, sobre todo de las minorías, se ha visto vulnerada. “Es un momento en el que es importante darle visibilidad a esto”, enfatiza. “Yo estoy muy triste por la realidad que está atravesando Argentina, y me animo a decir que el mundo también. Tampoco es grato para mí lo que sucedió en Río de Janeiro. Ahora que tengo la posibilidad de presentar mi disco, estoy poniendo todo de mí para que sea un show lindo y agradable. Sé que será algo importante para mi vida, pero no sé cómo esto puede representar a las minorías. Ni siquiera yo sé si represento algo, sólo puedo militar por los derechos travesti y trans”.

Por eso no es fortuito que tanto la salida de este material como su presentación sucedan en torno a la Marcha del Orgullo. “Para mí es un gran orgullo dar esa visibilidad en este mes, donde se presenta la posibilidad de darle orgullo a la comunidad”, dice. A manera de antecedente del estreno de su primer disco, a lo largo de octubre, también en La Tangente, Mika De Frankfurt llevó a cabo el espectáculo Mika solo set, en el que, acordeón mediante, transformó sus anécdotas en canciones de humor. Más allá de las próximas actuaciones que haga la artista trans sobre la base de su debut discográfico, Cosas lindas volverá a tener protagonismo el año próximo, luego de que vea la luz el documental Yo soy Mika De Frankfurt, en donde funciona en calidad de banda de sonido.

“El documental fue una gran excusa para grabar mi disco”, reconoce el personaje diseñado por Manu Fanego, hijo de Daniel Fanego (reconocido actor argentino fallecido en 2024) y cuya incursión en el cine y el teatro se produjo en 2010. “Leandro Tolchinsky, quien dirige y realiza la película, me propuso grabar mi primer disco con el dinero que estaba destinado para la música del documental. Con él y Alan Senderowitsch, el productor musical de Cosas lindas, comenzamos a trabajar en los bocetos de las canciones que ya yo tenía. Algunas de esas canciones las venía tocando desde hace un tiempo, a pesar de que eran bocetos. Y entonces empezamos a documentar esta grabación, lo que se convierte en excusa para documentar otra parte de mi vida. Para mí es muy importante la música: es como hablo también”.