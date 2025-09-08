Franco Colapinto tendrá 10 días de descanso, mientras su futuro en la Fórmula 1 sigue en discusión, con un panorama abierto de cara a 2026. Sin actividad el próximo fin de semana, el argentino despejará la cabeza y se focalizará en el Gran Premio de Azerbaiján, en el callejero de Bakú, donde el año pasado sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Con ocho carreras por delante, en circuitos donde ya corrió con Williams en 2024, Colapinto se encuentra en un buen momento dentro del equipo, más allá de que el Alpine sigue siendo el peor auto de la parrilla. En dos de las últimas tres competencias logró ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly en la clasificación, mientras que en carrera tuvo un sólido undécimo puesto en Zandvoort y este domingo debió cederle la posición al francés por una decisión de la escudería cuando quedaban dos vueltas. En el balance, haber sido 16 o 17, con el cambio de puesto pedido por el equipo, no cambia demasiado.

Lo concreto es que el argentino, después de unas primeras carreras inestables, ya en los últimos Grandes Premios consiguió equipar el rendimiento de su experimentado compañero, que además fue confirmado por la escuadra hasta 2028. Sin errores graves, parejo en clasificación y en carrera con Gasly y con patrocinadores fuertes detrás, Colapinto se encuentra bien parada para una negociación de cara a 2026.

Incluso, el andar del argentino obligó al hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, a cambiar su discurso en una semana. "Tal vez no era el momento para tener a Franco en la Fórmula 1. Tal vez necesitaba otro año. No estoy contento con el resultado. Lo importante es el resultado. Realmente no es lo que esperaba de Colapinto”, había dicho el italiano en la previa del fin de semana en Zandvoort. En Monza, su discurso fue diametralmente opuesto e incluso reconoció que por el momento es el mejor candidato para la segunda butaca. "No está decidido aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, expresó Briatore, que admitió que hasta noviembre habrá tiempo para resolver. "En la últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores. Así que, para el segundo asiento, quizás sea Franco. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver”, completó el asesor deportivo de Alpine.

En paralelo la manager de Colapinto, la española María Catarineu, adelantó que las charlas para la eventual continuidad están avanzando. "Estamos haciendo nuestra parte, trabajando. Veremos lo que pasa, pero ojalá que todo salga bien”, expresó la empresaria, que dejó un mensaje muy optimista en relación al futuro, cuando le preguntaron son el porcentaje de chances de seguir en 2026. "Voy a dejar los números, ya que no sé si se me dio muy bien, pero el 43 es un número mágico", expresó Catarineu, horas después de las declaraciones de Briatore.

De esa manera, mientras Colapinto hace lo suyo en la pista, afuera empiezan a jugarse las diferentes cartas pensando en 2026, cuando Alpine ya tenga motores Mercedes y, como se estima, presente un auto mucho más competitivo que el A525 con el que va a terminar el año.



