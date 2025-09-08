Con los seis puestos directos para el Mundial ya definidos, Venezuela y Bolivia dirimirán este martes la única plaza disponible para el repechaje, una chance histórica para ambas selecciones. La Vinotinto, que tiene un punto de ventaja y mejor diferencia de gol, recibirá a Colombia, mientras que los del Altiplano resolverán sus posibilidades ante Brasil en casa, en cruces simultáneos desde las 20.30.

Con ese panorama, la ecuación para definir ese importantísimo séptimo puesto es bastante sencilla. Con una victoria, Venezuela, que nunca disputó un Mundial, logrará su boleto para el repechaje. En cambio, si empata o pierde necesita que Bolivia no le gane a Brasil. Por el contrario, el conjunto verde, que no llega a una Copa del Mundo de desde Estados Unidos 1994, tiene que ganar sí o sí en su compromiso en El Alto y aguardar un tropiezo de la Vinotinto en su clásico ante Colombia para sellar su clasificación para la repesca.

Y en ese sentido, el sistema de repechaje es diferente al que se venía utilizando con partidos ida y vuelta entre representantes de distintas confederaciones. Ahora será una repesca mundial, con un hexagonal donde estará el clasificado de la Conmebol, dos selecciones de la Concacaf, uno de Africa, uno de Asia y Nueva Caledonia, como miembro de Oceanía. De acuerdo al ranking de la FIFA, los dos mejores ubicados avanzarán directamente a una final, mientras que los cuatro peor clasificados disputarán una instancia previa entre ellos. Los ganadores de esas semifinales chocarán con los finalistas, en dos llaves cuyos vencedores accederán directo al Mundial.

Por Sudamerica, los seis equipos ya clasificados son Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, mientras que Perú y Chile ya quedaron eliminados y no tienen ninguna chance de llegar al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.