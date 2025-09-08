Con el 47 por ciento de los votos y una diferencia de casi 14 puntos con La Libertad Avanza, Fuerza Patria se posicionó como la principal alianza en la Provincia de Buenos Aires. Este lunes, Gabriel Katopodis, ministro de Obra pública bonaerense y senador electo por la primera sección, compartió su análisis del resultado en la 750.

"El resultado de las urnas tuvo una contundencia que no le da margen a (Javier) Milei, el Presidente no puede hacer lo que quiera, tiene que asumir la responsabilidad", dijo.

Según recordó Katopodis, su candidatura tuvo que ver con que el tema de la obra pública fuera un tema determinante en campaña, para generar así un contraste con la política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. "Queríamos poner eso en valor", subrayó el senador electo.

Las recorridas por los municipios previas a la elección fueron un termómetro de lo que vendría después. A contramano de las especulaciones sobre la participación, el ministro bonaerense dijo que durante las recorridas los vecinos de la primera sección manifestaban el deseo de ir a votar.

"Con Axel (Kicillof) nos pusimos a caminar la sección y encontramos que había mucha gente decidida a ponerle un freno (a Milei) y que entendían que el voto era la herramienta", dijo.

Y concluyó: "Definitivamente, los vecinos de la provincia no entregaron esa posibilidad del voto. Ningun vecino quiere que opinen por uno en el cuarto oscuro, ese día el voto del más millonario y del último laburante valen lo mismo".