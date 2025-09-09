La mañana arrancó complicada en los accesos a la Ciudad. Un auto que circulaba este martes por la Autopista Panamericana en dirección a la Capital Federal, a la altura de Vicente López, intentó sobrepasar a un camión y provocó un choque en cadena que involucró a otros seis vehículos. En el lugar hay dos carriles obstruidos, lo que genera grandes demoras en la zona.

El accidente ocurrió esta mañana cuando un conductor intentó realizar una maniobra de sobrepaso a un camión que iba adelante y, tras frenar bruscamente y terminar realizando un 'trompo' se corrió de carril y generó un choque en cadena que afectó a seis autos más.

El accidente se produjo sobre el kilómetro 15, a la altura de Vicente López, en la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Si bien no se registrron heridos, hay dos carriles obstruidos al tránsito y un operativo del personal de Autopistas del Sol, por lo que hay importantes demoras desde el puente Debenedetti.