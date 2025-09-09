"Cada día parece el primero del resto de su gobierno", reflexionó Víctor Hugo Morales en su editorial de La Mañana, por la 750, haciéndose eco de las repercusiones tras la derrota electoral que sufrió el presidente Javier Milei. La expectativa por el dólar, el espejo con Fernando De la Rúa y la convocatoria a los gobernadores y el avance de las causas por corrupción.

El editorial completo





El cuerpo reacciona siempre después, y amanecemos ahora con la sensación de una paliza en nuestro cuerpo. Lo mucho padecido en este año y medio, el dolor moral y físico que trasladó a nuestras vidas un gobierno desprovisto de sensibilidad, parecen haber explotado en el cuerpo por el disparador formidable del alivio que sentimos.

Hoy la expectativa está centrada en el precio del dólar, en los precios, en la pobre reacción del gobierno llamando a los gobernadores, en la foto de Milei vestido como un templario del 1100 enfrentando a los propios argentinos. Como Macri, con adolescencia maligna, piensa en la revancha contra quienes le arruinaron su soberbia injustificada.

La convocatoria a los gobernadores, coautores del desastre, se parece a la de diciembre del 2001. Esas palabras de Fernando de la Rúa de convocatoria al diálogo a los gobernadores que acabamos de escuchar nos retrotraen a esa forma de desesperación de los momentos en que los gobiernos se preguntan “¿qué hacemos ahora?” y se miran entre ellos sin respuesta.

Pero algo hay que hacer. Hay que mover una pieza porque se agota el tiempo, como en el ajedrez. Se mueve un peón, retrocede el caballo, el rey cambia de casillero. Es cuando alguien dice: llamemos a los gobernadores.

El círculo rojo, las corporaciones, los medios corrompidos por la ambición aplican la mayor cautela posible haciendo un control de daños, una especie de yoga, buscando en la respiración del sistema una salida para el gobierno energúmeno y cruel que le aplicaron al país.

El mercado habría puesto el dólar en dos mil pesos si fuese un gobierno de izquierda el que enfrentara conflictos económicos. Hubieran lanzado toda la batería de daños, cuanta herramienta hubiese para desestabilizar. Pero también ellos se preguntan cuánto tiempo se puede convivir con un fenómeno extraño como les resulta Milei.

Como su aparición fulgurante, la caída de Milei no es fácil de explicar.

La pobreza creciente ya estaba. Mentir, mintió siempre. De su ignorancia se sospecha hace tiempo. De su personalidad ya nos reímos bastante. De su insensibilidad, de vez en cuando renovamos el asombro. De su educación ramplona y su lenguaje despectivo había conocimiento desde antes de llegar a presidente.

¿Habrá sido nomás la corrupción de quien es capaz de estafar a personas con discapacidad? ¿Que lo de Spagnuolo tuvo el efecto de la fiesta de Olivos en la pandemia?

Como sea, cada día parece el primero del resto de su gobierno. La incertidumbre, la inestabilidad, todo “in” que sea negativo, parecen instalados. ¿Y cuáles son las chances de salir del atolladero? ¿Será Conan un buen consejero esta vez?