El Ejército de Israel atacó este martes en Qatar a líderes de Hamas. Según la información israelí, se trató de un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del brazo político del grupo islamista palestino.



La cadena Al Jazeera había informado minutos antes que se habían escuchado explosiones en Doha y el gobierno qatarí condenó los ataques. Según Al Jazeera, que citó a un funcionario de Hamas, el bombardeó alcanzó a negociadores del movimiento islamista.

"El Estado de Qatar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital qatarí, Doha", afirmó el portavoz de la cancillería de Qatar, Majed al Ansari, en X.

De acuerdo a varios medios israelíes, entre ellos la televisión pública, Kan, Israel informó a Estados Unidos del ataque que lanzó este martes contra los altos cargos de Hamas en Doha. Qatar es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y sede de las negociaciones para un alto el fuego entre Hamas e Israel.

Noticia en desarrollo