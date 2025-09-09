Disney+ ha sumado a su catálogo un documental que aborda la vida y obra de Jim Henson. Bajo la dirección de Ron Howard, el documental explora la dualidad del hombre que transformó la televisión con sus marionetas, pero que también enfrentó obstáculos personales en su búsqueda artística. A través de entrevistas, clips de programas y material exclusivo, los espectadores podrán redescubrir al innovador detrás de los célebres Muppets.

Los inicios de Jim Henson en la televisión

Jim Henson comenzó su carrera a mediados del siglo XX y fue un pionero en el uso de marionetas en la televisión. Nació en Greenville, Mississippi, y su primer contacto con la televisión fue en los años cincuenta junto a su esposa Jane, quien compartió con él los primeros pasos en el mundo del espectáculo. La era de los Muppets comenzó de manera casi fortuita: con la creación de Kermit (conocido como la rana René) a partir del abrigo de su madre y usando pelotas de ping-pong para los ojos. Este personaje no solo marcó el inicio de su carrera, sino que también se convertiría en su alter ego en muchos sentidos.

El ascenso a la fama y los desafíos

Henson transformó la televisión de su época con programas icónicos como El show de los Muppets y Plaza Sésamo, que educaron y divirtieron por igual. Sin embargo, el éxito no llegó sin desafíos. Al principio, muchas cadenas se negaron a transmitir El show de los Muppets, lo que obligó a Henson a buscar oportunidades de producción en Inglaterra, donde el programa se convertiría en un fenómeno cultural. El productor demostró que el entretenimiento podía ser a la vez educativo y divertido, contribuyendo a romper barreras con su visión innovadora.

Las sombras detrás del telón: luchas personales

El documental también aborda aspectos menos conocidos de la vida de Henson. Sus ambiciones por ser tomado en serio como artista contrastaban con las expectativas del público, que lo veía principalmente como un animador infantil. Esta dualidad personal y profesional se explora a lo largo de la producción, destacando sus dudas creativas y problemas matrimoniales. Ron Howard capta estas tensiones de manera magistral a través de entrevistas con figuras cercanas a Henson, como Frank Oz y miembros de su propia familia.

La influencia perdurable de Jim Henson

A pesar de sus luchas, la influencia de Henson sigue vigente hoy en día. Las ideas satíricas y creativas que introdujo continúan inspirando a generaciones. Como afirma uno de sus hijos en el documental: "Demostró que la creatividad y el arte pueden usarse como un motor poderoso para el bien". Su legado en el entretenimiento es indiscutible, y el documental no solo le rinde homenaje, sino que también lo presenta como una figura artística que trascendió las normas preestablecidas, rediseñando los conceptos de la televisión educativa y el espectáculo.

Jim Henson: el hombre y las ideas es un tributo a la imaginación y al espíritu innovador de un creador que, a pesar de algunos fracasos, dejó una huella indeleble en la cultura popular. Esta narración, que invita a reflexionar sobre el impacto de sus creaciones y su vida, llega en un formato que mantiene viva la conversación sobre el arte y la innovación.

