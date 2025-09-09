En las últimas 24 horas hubo más de 122 mil personas evacuadas por las inundaciones en Jalalpul Pirwala, una ciudad de la provincia de Punjab, en Pakistán. Casi 100 mil personas fueron rescatadas en la noche del lunes, quienes aseguraron que soportaron una tremenda ola de calor en tiendas de campaña y espacios abiertos tras perder sus hogares y tierras de cultivo.

El director general de la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab, Irfan Ali Kathia, fue el funcionario encargado de actualizar las estadísticas del desastre en su provincia. Además, destacó que muchos pakistaníes buscaron refugio junto a sus familias y aunque otros eligieron alojarse en campamentos de socorro.

El gobierno nacional de Pakistán también afirmó estar desarrollando operaciones de rescate y ayuda para sus ciudadanos y que diariamente se envían varios camiones con alimentos y demás provisiones para los más perjudicados por el avance del agua. Sin embargo, los residentes de los distritos más inundados lamentaron que la ayuda fue poca o, incluso, tardía.

El fenómeno climatológico que viene atravesando Pakistán se debe a varias semanas seguidas de torrenciales lluvias monzónicas y escapes de agua de represas provenientes del vecino país de India. El conjunto de hechos provocó que más de 2 millones de personas que vivían en Punjab se hayan desplazado de allí en el último mes según el mismo Irfan Ali Kathia. En los últimos 30 días han fallecido 61 personas a causa de estos desastres.

Sin embargo, los lamentos no prometen terminar prontamente en Pakistán. Según el mismo funcionario provincial la ciudad de Multan también podría vivir algo similar a Jalalpul Pirwala. El riesgo de inundación permanece en Multan debido a que el caudal de los ríos todavía continúa aumentando y se moviliza hacia el norte en dirección a ella. El foco del gobierno provincial está ahora en desviar el agua hacia zonas rurales sin habitantes para proteger a una de las diez ciudades más pobladas del país asiático.

"Pudimos salvar muchas vidas gracias a evacuaciones oportunas, aunque algunas personas se negaron a irse hasta que el agua llegó a sus aldeas", describió Irfan Ali Kathia sobre las reacciones de la población pakistaní en este difícil momento.

Más estadísticas

Según las autoridades de la provincia de Punjab, desde el 23 de agosto se han perdido 3900 aldeas en 26 localidades por culpa de las inundaciones. De todas formas, no se espera un pronto fin a este desastre. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó que en India el caudal de otro río representa todavía un elevado nivel de peligro, amenazando con más inundaciones transfronterizas.

Desde finales de junio las lluvias monzónicas mataron a casi 1000 personas y prácticamente 80.000 viven en campamentos de ayuda solo en Punjab. Además, la provincia de Sindh, ubicada al sur de Pakistán, también tuvo más de 100.000 evacuaciones en las últimas semanas. Esta misma región ya había sido una de las más afectadas por las lluvias monzónicas en 2022, cuando en todo Pakistán sufrieron 1739 muertes por inundaciones.