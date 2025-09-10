Darío Benedetto sigue sin encontrar buena forma física y otra vez Cristian Fabbiani piensa en dejarlo fuera del equipo para el viernes, aunque en este caso para así asegurarse la vuelta del delantero en el compromiso de cuartos de final de Copa Argentina del próximo miércoles. El entrenador leproso no tiene margen para preservar a más jugadores pasado mañana ante Atlético Tucumán por la situación crítica que se encuentra el equipo en la tabla del torneo Clausura.

Benedetto juega un rato y el técnico lo saca. Ante Barracas Central salió en el entretiempo. Fabbiani lo quiere en el equipo pero el poco protagonismo que le da en el once titular es sin dudas por su condición física. El ex Boca no está en buena forma para competir un partido completo y como para Fabbiani la prioridad es el compromiso de cuartos de final de Copa Argentina con Belgrano el miércoles que viene en San Luis, el viernes por la noche en el Coloso Benedetto no será titular. Tampoco volverá Luciano Herrera, quien se recupera de un desgarro y también apunta su recuperación el partido con los cordobeses.

Pero la salida de Benedetto no asegura el ingreso de un delantero en su reemplazo. Hoy el entrenador leproso prueba el once para recibir a los tucumanos y es probable el ingreso de un volante para que Carlos González se mueva como único delantero del equipo. La situación de Benedetto le abre las puertas a Genaro Rossi, quien viene de jugar un año a préstamo en Colón. Regresó al club, Fabbiani lo sumó a los entrenamientos y tiene chances de aparecer entre los relevos pasado mañana.

Mientras que el chico Jerónimo Goméz Mattar, a quien Fabbiani hizo debutar en el partido con Defensa y Justicia, se encuentra entrenando con el juvenil Sub 17 en Ezeiza y recién mañana se integrará a las prácticas en Bella Vista. El Mundial de la categoría se jugará en Qatar en noviembre y Gómez Mattar forma parte de todas las convocatorias para entrenar, por lo cual tiene muchas posibilidades de jugar el campeonato del mundo.