La crisis laboral golpea nuevamente al Parque Industrial de Pilar. Se trata de 300 despidos en la fábrica Ilva Porcellanato, cuando los trabajadores se encontraron con un candador en la puerta. La empresa despidió a 300 trabajadores, quienes hoy se encuentran en la calle tras un sorpresivo cierre de la planta y esperan una audiencia de conciliación. Según explicó el delegado gremial Jonathan Noble, la situación se precipitó luego de meses de suspensiones pactadas con el sindicato, con el compromiso de sostener los puestos de trabajo mientras la empresa buscaba alternativas comerciales.

Los operarios aceptaron cobrar el 80 por ciento de su salario durante cuatro meses y participaron incluso del montaje de una nueva línea de producción. Sin embargo, al concluir las tareas se encontraron con la planta cerrada. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero la empresa no la acató. Los empleados mantienen un acampe frente a la fábrica en reclamo de una solución inmediata. Mientras tanto, los telegramas de despido llegaron a personal con entre 10 y 30 años de antigüedad, y en paralelo aparecieron búsquedas laborales para reemplazar los mismos puestos. El próximo jueves habrá una audiencia entre las partes en la que se espera una propuesta concreta de la compañía para destrabar el conflicto.