En la recta final, la Convención Reformadora comenzó ayer y seguirá hoy la lectura final del texto de la nueva Constitución santafesina con 161 artículos más 25 cláusulas transitorias votadas ya por los diferentes plenarios realizados en las últimas dos semanas. La Constitución vigente tiene 116 artículos aunque el último contenía todas las cláusulas transitorias que había adoptada el plenario de 1962. El viernes se someterá a votación la versión taquigráfica de las últimas sesiones para luego pasar los 69 convencionales a jurar la nueva Carta Magna. Luego, en un acto en la explanada de Legislatura el nuevo texto será jurado por el gobernador Maximiliano Pullaro; la vice, Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y el presidente de la Corte, Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.