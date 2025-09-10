Pasó el último partido por Eliminatorias y comenzó la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo. Sin embargo, Argentina tiene varios compromisos antes del máximo torneo de Selecciones.

El calendario del Campeón

La Selección jugará dos amistosos en Estados Unidos. Serán la semana del 6 de octubre, contra Venezuela y Puerto Rico.

En noviembre hará una gira por Asia y África, por ahora sin rivales confirmados.

Ya en 2026, Argentina debe enfrentar a España por la Finalissima. El cruce entre el campeón de Europa y el campeón de América se disputaría en marzo, sin sede definida. Qatar, Miami, Londres y Montevideo son las opciones que se manejan.

Finalmente, en junio comenzará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo de la fase de grupos será el 5 de diciembre.

Otamendi se pierde el debut

No sabemos fecha ni rival que Argentina tendrá en el comienzo del Mundial. Lo cierto es que Nicolás Otamendi no estará.

Uno de los capitanes del plantel cumplirá la fecha de suspensión, por la expulsión contra Ecuador, en la primera fecha de la Copa.

El defensor lamentó que su último capítulo por Eliminatorias se diera de esta manera, pero destacó que se queda con "el trabajo, la entrega y la alegría" que tuvo el grupo cada vez que se pusieron la camiseta.

El record del Motorcito

Con la expulsión de Otamendi, Rodrigo De Paul quedó como capitán del equipo y el de este martes fue su 80º partidoEl calendario del campeón del mundo con la Selección.

El futbolista señaló que se siente "un privilegiado por el camino recorrido" y que siente "orgullo por pertenecer a un equipo que hizo hidtoria".

Chiqui Tapia le dedicó unas palabras en sus redes sociales: "Seguí defendiendo la camiseta con la garra y actitud que tanto te caracterizan".

Messi goleador

Por primera vez en su carrera, y en su última clasificación a un Mundial, el capitán terminó como máximo artillero de Eliminatorias.

Marcó 8 goles y lo sigue el colombiano Luis Díaz, con 7.

La racha negativa del Penta

Con la derrota ante Bolivia, Brasil decretó la peor Eliminatoria de su historia. Con 28 puntos terminó quinto, detrás de Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Los clasificados y el Repechaje

El Mundial tendrá 48 selecciones. Hasta el momento hay 18 clasificados.

El Repechaje lo disputarán seis países, uno por cada confederación y dos clasificarán a la Copa. Por ahora están en repesca Bolivia y Nueva Caledonia.

Este pequeño torneo se jugará del 23 al 31 de marzo en México.

La venta de entradas

El paso a paso para conseguir tickets comienza hoy y las distintas etapas están atadas a diferentes fechas.

La Preventa de hoy es un registro que solo significa una "solicitud de interés" para la futura compra. Además, por ahora es exclusiva para una tarjeta de crédito.

Este primer paso se extenderá hasta el 19 de septiembre.

Por sorteo se definirá quiénes tendran acceso a la primera venta, con asignación de turnos y boletos, que en fase de grupos costarán desde 60 dólares.

Informe: Jorgelina Rocca