La Conmebol informó este jueves que el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, no cumplió con los plazos establecidos en el cronograma de obras y por ese motivo decidió quitarle la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. La confederación sudamericana definió que finalmente se juegue en Asunción, Paraguay.

"La Conmebol informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio Tahuichi Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Conmebol Sudamericana 2025", reza el comunicado de la entidad.

El estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra no cumplió con los plazos establecidos por la Conmebol.





El informe técnico, al que Conmebol denomina "contundente", establece que ya no hay tiempo para que las obras finalicen, con lo cual "se han agotado todos los plazos razonables". Al mismo tiempo, se adelantó que las obras continuarán y que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya expresó su interés en albergar la final de la Copa Sudamericana 2027.

De esta manera, se decidió trasladar la sede de la final de este año, estipulada para el sábado 22 de noviembre, a Asunción, Paraguay. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia.

La final de la Copa Sudamericana se disputó en el Estadio La Nueva Olla, donde hace de local Cerro Porteño. Allí Racing se impuso 3 a 1 al Cruzeiro de Brasil y se consagró campeón del certamen.

Estadio La Nueva Olla de Asunción.

Fixture de partidos cuartos de final de Copa Sudamericana

Seguí leyendo