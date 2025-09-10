Bolivia se impuso 1 a 0 a Brasil y se metió en el Repechaje del Mundial 2026. La Verde aprovechó la dura derrota 6 a 3 de Venezuela ante Colombia. La selección sudamericana es la segunda clasificada a la Repesca. Cuándo se juega, quiénes compiten y el nuevo formato para la competencia.

¿Cuándo y cómo se juega el Repechaje?

El Repechaje se jugará en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, México, del 23 al 31 de marzo de 2026 y tendrá un nuevo formato. Habrá seis selecciones que se disputarán dos cupos para el Mundial:

Una de la Confederación Asiática (AFC)

Una de la Confederación Africana (CAF)

Una de Sudamérica (Conmebol): Bolivia

Una de la Confederación de Oceania (OFC): Nueva Caledonia

Dos de la Concacaf

La UEFA no formará parte de la Repesca debido a que tiene 16 plazas directas a la Copa del Mundo. De las seis clasificadas, las cuatro de peor ranking FIFA se enfrentarán entre sí por las semifinales. Los ganadores pasarán a la final ante los equipos de mejor ranking y allí se definirán los últimos dos boletos para el Mundial.

Hasta el momento, además de Bolivia, solo Nueva Caledonia se metió al Repechaje: perdió la única plaza de clasificación directa de Oceanía ante Nueva Zelanda. La selección de la isla que pertenece a Francia ocupa el puesto 152 del ranking, mientras que los bolivianos están en el 78. Para jugar solo el partido definitorio, sin necesidad de pasar por una semifinales, la Verde necesita estar entre las dos selecciones mejor posicionadas del ranking.

Bolivia se enfrenta a una oportunidad histórica, puesto que disputó la Copa del Mundo en tan solo tres oportunidades, con el agregado de que la última fue en Estados Unidos 1994, hace ya casi 30 años. Las otras fueron en 1930 y 1950.

Selecciones ya clasificadas al Mundial

Concacaf (3/6) : Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

: Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones) Conmebol (6/6) : Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay África (2/9) : Marruecos y Túnez

: Marruecos y Túnez Asia (6/8) : Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán Oceanía (1/1) : Nueva Zelanda

: Nueva Zelanda Europa (0/16)

