Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Dirigida por Lucía Garibaldi

“Un futuro brillante”, distopía salpicada de absurdo

Lejos del naturalismo ligeramente enrarecido de su opera prima, la realizadora uruguaya entrega una rara pieza de ciencia ficción con importnta rioplatense.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
La película se exhibe en el Cinearte Cacodelphia y Arthaus. (archi)

Últimas Noticias

Sobre “Trauma y Tiempo. El oficio de analista en tres generaciones”

Las preguntas de los psicoanalistas frente a la actual destrucción y desamparo

Por Lila María Feldman

De Oliver Hermanus, con Paul Mescal y Josh O’Connor

“La historia del sonido”: traumas propios, prejuicios ajenos

Por Juan Pablo Cinelli

Desde este jueves hasta el sábado en el centro cultural Libarlo

Festival de Filosofía de Buenos Aires: el pensamiento en términos prácticos

Por María Daniela Yaccar

En dos años se cerraron 2.341 pequeñas empresas en la provincia

Zapatillas vietnamitas y costeletas brasileras

Por Luciano Couso

Exclusivo para

Defendió las prácticas de verificación de edad

Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad

Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)

Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba

El Gobierno enviaría su propio proyecto

Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta

Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata

La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein

El País

La resistencia a la reforma de Milei

La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”

La edición en papel se retoma mañana

Hoy Página/12 se lee en web

La sesión será este jueves en Diputados

Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen

Por Eva Moreira

Comunicado y advertencia de Capital Humano

El Gobierno intimó a la UTA y a La Fraternidad a no adherir al paro general

Economía

La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados

Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei

Por Leandro Renou

El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia

El “industricidio” libertario

Por Juan Garriga

Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero

La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero

Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años

La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento

Sociedad

El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga el hecho

Cómo sigue la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

A propósito de la buena salud del humor homofóbico

Machitos en fuga

Por Flor de la V

Tensión en la fábrica

Ordenaron el desalojo de la fábrica de Fate

Acusaciones contra el doble femicida

Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil

Deportes

Los empleados de Utedyc no prestarán servicio en los estadios

Suspendieron por el paro los cuatro partidos de mañana del Torneo Apertura

El entrenador de River se mostró confiado en el futuro

Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”

A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi

Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Rolls Royce de Maradona

Por Alejandro Duchini

Copa Libertadores

Argentinos se trajo un triunfazo de Ecuador