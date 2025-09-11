En La llegada del hijo, Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo que regresa luego de años de prisión. Este reencuentro será la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen. Con Maricel Álvarez y Ángelo Mutti Spinetta, la película argentina fue dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.