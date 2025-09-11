En La llegada del hijo, Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo que regresa luego de años de prisión. Este reencuentro será la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen. Con Maricel Álvarez y Ángelo Mutti Spinetta, la película argentina fue dirigida por Cecilia Atán y Valeria Pivato (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)