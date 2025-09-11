Todas las exigencias del mundo es una charla íntima y necesaria de la filósofa Florencia Sichel sobre el agotamiento de las mujeres. En clave de humor, emoción y reflexión, invita a rendirse en comunidad, compartir lo que pasa y desarmar juntas los mandatos. Una propuesta para charlar, reír, hacerse preguntas y, tal vez, salir un poco más livianas (A las 20.30 en el Gran Salón de Plataforma Lavardén.)
