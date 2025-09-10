Tras cinco horas de negociación, la adolescente de 14 que años se encontraba atrincherada con un arma luego de amenazar a sus compañeros de clase y docentes y efectuar tres disparos al aire, entregó la pistola a los negociadores y fue trasladada al hospital más cercano, informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza.

"La menor está bien, está en el hospital. Están los padres ahí", precisó Mariano Carabajal, funcionario del MPF mendocino. En la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, se hicieron presentes desde la mañana de este miércoles efectivos de la Policía de Mendoza para intentar contener la situación.

"Se dictó una medida de autoprotección. Ha sido un procedimiento exitoso, donde ha trabajado muy bien la Policía de Mendoza y por parte del Ministerio Público hemos acompañado la gran labor de la policía", agregó el fiscal.

La protagonista del incidente es una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, del departamento de La Paz, una localidad ubicada a 145 kilómetros de la capital provincial, limitando con San Luis.

Cómo fueron los hechos

Este miércoles a la mañana, la adolescente de 14 años entró a la institución con un arma calibre 9 milímetros que pertenecería a su padre, un efectivo de la Policía de San Luis. Según describieron sus compañeros de clase, es una niña muy callada que sufría bullying.

Los adolescentes, que fueron evacuados y dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz, contaron a medios locales que la joven inició el incidente en el horario del primer recreo, cuando salió del baño con el arma cargada y apuntó a un par de compañeros de clase.

La estudiante estuvo atrincherada en la escuela, aislada, y en estado de shock. En un principio afirmó que no iba a negociar "hasta que entre la profesora Raquel", su docente de matemática. Pero después del trabajo de los negociadores, la niña finalmente entregó el arma.

En el lugar trabajó personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.