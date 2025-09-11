8 - DEL CIELO AL INFIERNO

(Highest 2 Lowest/Estados Unidos, 2025)

Dirección: Spike Lee

Guion: Alan Fox, sobre el film El cielo y el infierno, de Akira Kurosawa, y la novela King’s Ransom, de Ed McBain

Duración: 134 minutos

Intérpretes: Denzel Washington, Jeffrey Wright, A$AP Rocky, Ilfenesh Hadera y Aubrey Joseph

Disponible en Apple TV+

La pregunta por la fidelidad a la obra original vuelve ante cada nueva adaptación cinematográfica, independiente de si la materia prima es un libro, una obra de teatro, un dibujo animado u otra película. Vuelve ahora a raíz del estreno en la plataforma Apple TV+ de Del cielo al infierno, el regreso a la ficción de Spike Lee cinco años después de haber viajado hasta el pasado y la guerra de Vietman en 5 sangres. Se trata de una película asentada en dos obras previas: está, por un lado, El cielo y el infierno, filmada por el realizador japonés Akira Kurosawa en 1963, y, por el otro, la novela King's Ransom, del estadounidense Ed McBain.

Lejos de limitarse a replicar al pie de la letra las postas narrativas de ambos relatos, el responsable de Haz lo correcto, Fiebre de amor y locura y Malcolm X se para a la distancia justa del respeto y la irreverencia para actualizar varios de sus dilemas a través del periplo que le toca en suerte a un importante empresario discográfico cuyo presente, más allá del confort de una vida lujosa, está muy lejos de los éxitos de antaño.

Pero la película no es sobre la industria musical, aunque entrega unos cuantos aportes muy lúcidos sobre un negocio al que internet y, más recientemente, la inteligencia artificial han puesto patas para arriba. Tampoco la película de Kurosawa se centraba en la producción de zapatos, más allá de que ese era el oficio del protagonista, un importante empresario al que le secuestraban al hijo.

En la quinta colaboración de Lee con Denzel Washington casi dos décadas después de su última experiencia conjunta en El plan perfecto, es a David King a quien una misteriosa voz anónima le dice vía celular que han raptado a su hijo y que para verlo deben pagar 17,5 millones de dólares. Más allá de una investigación policial que mostrará sus falencias en el punto culminante del segundo acto, lo cierto es que King dispone de esa suma, aunque pagarla significaría hipotecar casi toda su fortuna.

Sin embargo, muy pronto llega la noticia de que el secuestrado no es su hijo, sino el de su mejor amigo y chofer, que también juega al básquet en una de las categorías juveniles de los New York Knicks. Pagar o no pagar, esa es la cuestión que tironea a King entre la lealtad a su fiel compañero y el padre de uno de los mejores amigos de su hijo o el dinero que cosechó a la lo largo de una trayectoria profesional que lo vio ilustrar decenas de tapas de revistas económicas y musicales.

Buena parte de la primera mitad de Del cielo al infierno orbita alrededor de un dilema atravesado por múltiples variables, permitiéndole a Lee registrar diversos estadios emocionales en un King al que Washington aporta toda su intensidad y prestancia. Habrá un bolso con dinero, un viaje para su entrega y una pista que se pierde, pero a partir de allí la película revelará que su auténtico núcleo central no es el policial procedimental ni el ser una remake al uso del clásico de Kurosawa.

Una de las secuencias clave ocurre mientras Nueva York está convulsionada por un partido de béisbol disputado en simultáneo al desfile del Día de Puerto Rico. King, además, se hizo desde abajo y conoce los barrios afroamericanos como si fueran la palma de su mano, incluso cuando hace un buen tiempo vive en las alturas de una de las zonas más paquetas. Si se tiene en cuenta que en la apertura la cámara sobrevolaba sus rascacielos y que abundan las referencias locales, queda claro que Del cielo al infierno es una nueva representación de Lee de la especificidad de la cultura afroamericana y un análisis de cómo ella permea la dinámica de Nueva York, de donde es oriundo. Misma ciudad cuyo duelo pos 11-S fue central en La hora 25, de 2003, y que ahora alberga una película tensa y vibrante.