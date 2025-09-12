1- “Hacer morir o dejar vivir”, lema de tiranías absolutas o poder soberano precapitalista.

2- “Hacer vivir y potenciar la vida”, emblema de la burguesía entramada con el capitalismo, el primer liberalismo y la biopolítica. Estos proyectos de administración estatal de la vida surgen en el siglo XVIII y con modificaciones importantes llegan a nuestro tiempo, con excepciones.

3- “Dejar morir y despreciar la vida (ajena)”, idea rectora de la decadencia liberal actual: el libertarismo cutre o anarcocapitalismo que reflota una tanatopolítica fascista y/o fascistoide en el primer cuarto del siglo XXI, en un país del fin del mundo. Sus mentores se proclaman adalides de la libertad, pero ejercen tiranía y -desde un vocabulario tan precario y soez como su inmoralidad y su limitada cultura- le dicen libertad absoluta al viva la pepa del mercado y las coimas estatales.

He aquí un periplo que comenzó con la Revolución Industrial y hoy -degradado por la vulgaridad, el mal gusto y la rapiña- es un inestable castillo de naipes, propio de mercaderes mal disfrazados de políticos.

A la Argentina le cayó en suerte convertirse en banco de pruebas de una modalidad tanatopolítica autodenominada libertaria que opera contra la libertad de las personas, ¿qué perversión es esa? Todo un desafío para un país que sufrió terrorismo de Estado y que hace varios decenios que, con altos y bajos, disfruta los frutos de la democracia.

El opuesto antagónico de la biopolítica es la tanatopolítica. Siembra odio e infelicidad mientras arroja privaciones, humillaciones y muerte. Un poder parafílico que les roba a les vulnerables. La biopolítica, en cambio, cuida la vida de la población, aunque también la controla y manipula. Es criticada por ello. Pero ahora que estamos en manos de una gestión tanatopolítica, se ve claro que la biopolítica, si bien controla, produce asimismo efectos positivos. Crea hospitales, universidades, espacios de recuperación, asistencia a discapacitados, provee medicamentos, procura buena educación y comida a la indigencia.

La biopolítica administra las vidas y regula la salud física, mental y sexual de los cuerpos gobernados. Además, controla los procesos vitales: natalidad, mortandad, salud, vacunación, hábitos y costumbres, aunque -todo hay que decirlo- puede usarse también para disciplinar.

El poder monárquico (absoluto) se concentraba en hacer morir o dejar vivir, el soberano decidía matar o perdonar la vida de sus súbditos de manera arbitraria. El quiebre se produjo con el liberalismo, creador del Estado moderno, en el que se instrumentó la biopolítica o biopoder (poder sobre las vidas). Se imaginaban porvenires felices, se apostaba al progreso universal. Pero eso ocurrió únicamente para las minorías gozadoras de privilegios, si bien también brindó periodos de estados benefactores.

Si se compara la modernidad con el antiguo régimen se registra que en ella merman o desaparecen las condenas a muerte. Se busca potenciar la vida de la gente para hacerla productiva, la tecnología no para de aumentar los años esperables de vida. En lugar de dejar morir se inventa las terapias intensivas, en las que, más que dejar morir, se lucha contra la muerte.

La Revolución Industrial exigía cuerpos sanos y dóciles para las líneas de montaje fabriles, cual Chaplin en “Tiempos modernos” ajustando monótonamente tornillos. Las líneas de montaje necesitan personal fuerte, disciplinado, domesticado y saludable, aunque con sueldos de hambre. Los burgueses del capitalismo recién nacidos aspiraban a sobresalir. Y, como no podían chapear alardeando de sus antepasados, porque eran humildes artesanos o siervos, no miraban hacia el pasado como la nobleza, proyectaban su supuesta superioridad al futuro ostentando salud propia y de sus descendientes. De esta época proviene la obligación de presentar certificado de buena salud prematrimonial.

En el fragor de las ideas biopolíticas, si en una familia residía una persona discapacitada se la escondía en el altillo, como lo muestra Ingmar Bergman en su película autorreferencial “Fanny y Alexander”. Resultaba vergonzoso tener un miembro enfermo. Se moralizó la salud. Algunas enfermedades otorgaban rédito simbólico, como la tuberculosis entre los románticos. Otras eran vergonzantes, como las enfermedades de trasmisión sexual o discapacidad físico mental.

Ahora bien, el dispositivo biopolítico no podría funcionar sin instituciones, edificios, recursos así como personal médico, administrativo y represivo. La biopolítica se practicó con muchas controversias, por ejemplo, durante la pandemia de Covid 2019-2021. Así mismo hubo varios sucesos de tanatopolítica o de incitación a la muerte: no les den oxígeno a la gente vieja o discapacitada, no las internen, dejen el lugar para los jóvenes, primero la economía después las vidas improductivas, se repetía desde los neocapitalismos más rastreros. Destellos de una tanatopolítica real que arroja a las personas desprotegidas a la iniquidad y la muerte.

¿Se acuerdan cuando se decía que de la pandemia íbamos a salir mejores? Esa ingenuidad hoy provoca una amarga sonrisa. Así como la bajamar deja al desnudo monstruos marinos encallados en la playa semiseca, el Covid despertó resentimientos atávicos en las irracionales campañas tanatopolíticas de los sectores antivacunas o el surgimiento de líderes corruptos con pies de barro y alteraciones emocionales sentado legalmente en al sillón de Rivadavia.

Milei, en lugar del edificio del Banco Central (al que desplumó en función de la timba financiera) destruyó el sistema de salud; en lugar de convertir pesos en dólares, convirtió instituciones educativas, asistenciales y cuidadoras en focos de desolación y corrupción.

* * *

¿Y el saldo de casi dos años de repetir “no hay plata” mientras a su alrededor lo mínimo era 3% de coima y lo máximo el despilfarro del Tesoro Nacional? El saldo es desempleo, hambre, abandono de hospitales, de la ciencia, de la obra pública, de miles y miles de desempleados, del robo de medicamentos, de la destrucción y vaciamiento de instituciones ecológicas. Muertos en las rutas abandonadas por el Estado, o por fentanilo envenenado, o porque una funcionaria les robó la comida a la indigencia bajo la excusa de auditorías que hoy asume que no hizo. Mentiras, insultos, groserías, brutalidad, funcionarios deshumanizados que en lugar de cuidar la vida nos arrojan a la muerte. ¿La respuesta del pueblo a la comunicación presidencial que, a pesar de la derrota, seguirá aplicando más ajustes, que seguirá haciendo lo mismo? La respuesta es que el pueblo también seguirá haciendo lo mismo que el 7 de septiembre, pero intensificado: resistir, militar, votar en contra de los vendepatria y -poco a poco- recuperar y reafirmar la reinstalación de la verdadera libertad y de la justicia social.