La empresa de neumáticos Pirelli anunció a sus trabajadores de la planta de Merlo que reducirá al 50% uno de los tres grupos de trabajo que quedan en la compañía. Según argumentó, la decisión responde a una caída en las ventas a causa de la apertura de importaciones y el ingreso de neumáticos de la multinacional desde China y Brasil.

En abril de este año, la dirección de Pirelli ya había eliminado un grupo completo de trabajo -el grupo "B"-, en el que se desempeñaban 300 personas. Ahora, con la decisión de reducir a la mitad uno de los tres grupos que quedan -el grupo "D"- se perderán otros 150 puestos de trabajo.

Además, los directivos anunciaron recientemente que están evaluando tercerizar los sectores “Producto Terminado” y “Recuperado de Scrap”, que emplean a 60 personas.

Según precisaron fuentes sindicales, entre despidos directos y retiros voluntarios, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno la empresa perdió 780 trabajadores. A esto se suma la falta de incremento salarial que ya lleva 9 meses y ritmos exhaustivos de producción producto de los despidos.

“La política de la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) a cargo de Alejandro Crespo que priorizó intereses personales y políticos en lugar de los intereses de los trabajadores a los que debería representar y que llevó en 2022 a la caída de contratos de exportación de la empresa se profundizó a partir de 2023 producto de la política de apertura de importaciones y manejos ineficientes de la empresa a nivel local que hicieron un cóctel explosivo que llevó a suspensiones, incremento de los estándares de producción en detrimento de los trabajadores y reducción de la dotación de la empresa”, denunció Pedro Wasiejko, ex titular del SUTNA.