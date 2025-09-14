Picado fino es una película que me impresiona cada vez que la veo, incluso a pesar de no tenerla disponible en un formato digno. La primera vez que la vi fue en un VHS bastante desgastado que conseguí en alguna videoteca. Después, pese a toda una formación bastante promisoria en bajadas de torrents de películas, Picado fino se mantenía difícil de encontrar. Todavía hoy, si quiero verla, tengo que recurrir a un video pixelado en YouTube, cortado en fragmentos odiosos.

Por eso, cuando fui por dos días al –en otros tiempos– querido Festival de Mar del Plata y vi que coincidía con una función, saqué dos entradas, desperté a mi amigo Tian de la siesta y pudimos verla en una sala llena, en una pantalla que le hacía honor. Si bien la versión original, estrenada en 1996, es en 16mm ampliada a 35mm, esta proyección digital igual era una posibilidad de atestiguar algo hermoso. Todas las veces que la había visto en los otros formatos ya se entreveía una promesa de una versión mejor.

Despojada de los efectos indeseados de los formatos no oficiales, en la sala de cine la película se dejaba percibir como una experiencia estética, producto de un trabajo artesanal y delirante. No suaviza nada y exagera todo, como el adolescente que la protagoniza.

Yo estaba estudiando cine cuando vi esta película por primera vez. Era un momento de receptividad casi absoluta hacia todas aquellas imágenes que quisieran imprimirse en mí. Cuando la vuelvo a ver, me transporta un poco hacia ese estado de descubrimiento, desglosando de forma un poco didáctica los componentes cinematográficos, y a la vez corriéndome de un intento de lectura codificada.

La historia es simple: Tomás, un joven bastante perdido cuya novia está embarazada, comienza un amorío con una chica llamada Alma. Sin conseguir trabajo, intenta vender una importante cantidad de cocaína para salir adelante. Pero lo central en Picado fino no es la historia. La película se apoya en lo simultáneo y no en lo lineal. Los personajes hablan de que las cosas pasan rápido, casi al mismo tiempo. Las imágenes tienen una fuerza disruptiva, como si patalearan. En un blanco y negro contrastado, por momentos parece una fotocopia en movimiento. Hay un achatamiento, planos frontales que extrañan la espacialidad y remiten a una forma directa de encuadrar y de enunciar. Sin profundidad, el tiempo gana protagonismo, acentuado por un metrónomo, relojes y todo tipo de repeticiones.

Esteban Sapir, su director, viene de la fotografía, y algo de esa mirada se traslada a la composición: cada plano puede percibirse como imagen única, fragmentada, despegada del espacio y del continuum que la contiene. Mi formación también parte de la fotografía. Desde esa mirada realicé la película La gravedad no espera, en la que retrato el proceso creativo de la coreógrafa Viviana Iasparra. También en su mayoría en blanco y negro, intuitivamente me focalicé en la composición del cuadro, a veces apelando a la paciencia y esperando a que las cosas ocurriesen frente a cámara. A diferencia de Sapir, que dibujó cada plano en una especie de storyboard, el montaje de La gravedad fue descubriendo sus propias coordenadas, narrando desde el punto de vista de alguien sumido en ese estado de creación. Creo que esa detención en la pregnancia del plano potencia los estados flotantes y ensoñados.

El protagonista de Picado fino no sabe bien hacia dónde ir, en un mundo saturado de señaléticas que no conducen a ningún lado. Tomás está en constante tránsito, en una especie de no lugar. Me identificaba con esa frase que repite cada tanto: “Me voy a la ciudad”. Yo vivía –y vivo– en provincia, y para mí todo pasaba en “el centro”: la vida académica, laboral y social.

En esta película que se apoya en lo simultáneo, conviven referencias a las vanguardias cinematográficas, con música diegética de Gilda, e imágenes de videojuegos donde las placas gráficas titilan bajo el pulso ansiógeno del insert-coin. Nada se diluye en otra cosa, sino que todo pedazo de información es contundente.

La capa sonora la pude apreciar por primera vez en la sala. Antes no me quedaba claro si esa deformidad era buscada o si era resultado del desgaste de las copias. Los sonidos se disparan y se repiten, redundan con la imagen de forma desencajada. Ese loop desfasado amplía el campo perceptivo, como si obligara a discernir lo que está ocurriendo en simultáneo. Es una película que me transmite una verdadera sensación de libertad y me recuerda tomar lo desinhibido y lo desaforado como inspiración.

Hoy ya no me sorprende, pero cuando la vi por primera vez, me asombró que fuera una película argentina. Que acá se hiciera ese tipo de cine. Me fascinaban sus planos, escenas que transcurrían en lugares extrañados y, al mismo tiempo, reconocibles: la parada del colectivo, los cafés, las calles empedradas. Como una versión muy propia de una ciudad compartida. Como las historias que se conducen por reencuentros y promesas, quizás solo me falte verla en fílmico. Otra espera que puedo sostener.

Patricia Bova es fotógrafa y realizadora audiovisual, egresada de la carrera de Dirección de Fotografía de la ENERC. También es colaboradora artística de la coreógrafa Viviana Iasparra, con quien trabaja en la intersección del lenguaje audiovisual y el performático. En esa labor encuentra el material con el que realiza su primera película, recientemente estrenada, La gravedad no espera. La película podrá verse el martes 16 como parte de Lo Que No Se termina, ciclo de películas sobre artistas, en Ítaca Complejo Teatral.