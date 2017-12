La madre de Renzo Villanueva, el niño de 7 años con síndrome de Down que murió al caer desde un séptimo piso en La Plata, pidió a la Justicia que prohíba la salida del país del padre del menor y su pareja, sobre quienes pesa una orden de arresto bajo sospecha de haber arrojado al pequeño desde el balcón. La orden de detención para Diego Villanueva y Rosa Martignoni, por “homicidio simple” y “homicidio calificado por el vínculo”, aún no se cumplió porque la Justicia no se expidió ante un planteo de la defensa de la pareja.