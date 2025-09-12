Ganó un partido de siete y todavía no lo hizo de local. La campaña de Newell’s tiene números para pelear la permanencia si no reacciona a tiempo y esta noche Cristian Fabbiani asume la responsabilidad de orientar a la lepra al triunfo. El equipo recibe a Atlético Tucumán con la vuelta de Luciano Lollo, Luca Regiardo, Franco Orozco y el probable debut de Josué Colman.

Fabbiani ya no tiene excusas para explicar una vez más la falta de triunfos del equipo. El torneo llega hoy a la mitad de su recorrido en la fase de grupo y los leprosos aún no vieron ganar al equipo en el parque Independencia. La lepra viene de caer de local con Barracas Central y esta noche recibe a Atlético Tucumán, rival al que eliminó de Copa Argentina.

Newell’s juega muy mal y Fabbiani tiene que cambiar algo, no puede validar confianza a una formación que acumula derrotas. En esa necesidad de buscar algo nuevo se abre la puerta para el paraguayo Colman, quien se sumó como refuerzo a fin de agosto. Su ingreso sería por Darío Benedetto, quien no está aún en plenitud física y Fabbiani lo preserva para el relevante encuentro del miércoles ante Belgrano por los cuartos de final de Copa Argentina.

En defensa, en tanto, retornará Lollo en lugar de Fabián Noguera. Luca Regiardo volverá a la titulardad por Martín Fernández en el mediocampo. La necesidad de ganar expone al técnico a ofrecer una formación más ofensiva, para lo cual se inclina por sacar de la defensa a Luca Sosa para incluir a Franco Orozco en el medio.

Atlético Tucumán viene de caer en La Plata con Gimnasia y Esgrima, no ganó de visitante y solo logró dos triunfos en el torneo.



Newell’s: Espínola; Montero, Lollo, Cuesta, Tabares; Maroni, Regiardo, Banega, Orozco, Colman; González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Mansilla; Villa, Ortiz, Ferrari, Brizuela, Galvan; Sánchez, Kevin Ortiz, Godoy; Cabrera, Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

