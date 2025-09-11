ARCA simplificó el procedimiento para las exportaciones realizadas por vía aérea,  mediante la Resolución General 5756/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial. El nuevo sistema integra y automatiza dos documentos para la operación: la Relación de Carga (Manifiesto de Carga de Exportación) y el Manifiesto de Consolidación de Exportación, se gestionarán directamente a través de un aplicativo web conectado al Sistema Informático Malvina (SIM). Esto elimina procesos manuales y reduce los tiempos de tramitación. La normativa incorpora la ratificación de autoría, la confirmación de partida y la presentación automática ante el servicio aduanero. El agente de transporte (ATA MT) y el agente de transporte consolidador deberán actuar como depositario fiel de la presentación.