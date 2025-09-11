Los menores de 15 años en Francia deberían tener prohibido por completo el uso de las redes sociales, y aquellos de entre 15 y 18 tendrían que enfrentar un "toque de queda digital" nocturno, instó una comisión parlamentaria francesa sobre TikTok.

Esta recomendaciones se presentaron en un informe elaborado por esta comisión, tras meses de testimonios de familias, directivos de redes sociales e "influencers" para analizar el algoritmo de TikTok, la aplicación de videos cortos muy popular entre los jóvenes.

La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir su uso a niños y adolescentes, después de que Australia anunciara el año pasado que adoptaría leyes para evitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Además de este informe, el presidente de la comisión, Arthur Delaporte, declaró que también presentó una denuncia ante la fiscalía contra TikTok por "poner en peligro la vida" de los usuarios.

La comisión, al analizar esta aplicación, se encontró frente a "un océano de contenidos nefastos", con videos que "promueven el suicidio y la autolesión" y "una exposición a la violencia en todas sus formas", detalló Laure Miller, relatora principal del grupo.

Un portavoz de TikTok rechazó "categóricamente" la "presentación engañosa" de la comisión, y consideró que los diputados buscan "convertir a nuestra empresa en chivo expiatorio ante retos que afectan a todo el sector y a la sociedad". TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, lleva "mucho tiempo aplicando una política exigente en materia de seguridad y protección de sus usuarios", sobre todo los adolescentes, declaró.

La comisión se creó en marzo para examinar TikTok y sus efectos psicológicos en los niños, niñas y adolescentes, tras una demanda presentada en 2024 contra la plataforma por siete familias que la acusaban de exponer a sus hijos a contenidos que incitaban al suicidio.