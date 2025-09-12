La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hizo llegar a Página/12 las críticas que les acercaron personas relacionadas con ese organismo por el título "No hay peor ciego", de la edición del martes pasado. La nota recibida considera que "la expresión, si bien refiere a un dicho popular, tiene una carga estigmatizante para aquellas personas que padecen de discapacidad visual (..) En el entendimiento que esos términos constituyen un lugar común en el lenguaje cotidiano, que causa un efecto comunicativo, pero en especial a un diario como Página/12, creativo y sumamente cuidadoso y atento no le es indiferente el uso de cierto lenguaje que pueda afectar la sensibilidad de sus lectores o del público en general. Siendo que ese medio -al que mucho valoramos-, suele hacer la diferencia respecto de aquellos otros que manipulan la información, los dichos y las expresiones y se desinteresan si con ello hieren o discriminan a terceras personas o colectivos". En base a ello, y “en el contexto de un tiempo en que desde el gobierno nacional se utilizan diversas formas de violencia y en particular la violencia discursiva, nos dirigimos a ustedes, conociendo su posición sostenida desde siempre en relación con los sectores más sensibles, para solicitarles consideren esta solicitud con especial predisposición y aspiramos que a futuro tengan presente lo aquí señalado”.

La dirección del diario agradece desde ya la observación. Tal como dice la nota de la APDH, se apeló a una expresión que popularmente se usa para señalar la negativa de una persona u organismo a reconocer la realidad, aplicado en este caso al Gobierno en general y al ministro Caputo en particular. Por supuesto su uso no tenía nada que ver con una discapacidad visual, de la misma manera que usar la expresión “en casa de herrero” no hace ninguna alusión a ese oficio. Pero, en base a la atenta carta de la APDH, comprendemos la sensibilidad despertada, la tendremos en cuenta en el futuro y se piden las correspondientes disculpas a los que sintieron afectados.