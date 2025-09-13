Ayer 11 de setiembre se reunió la mesa técnica paritaria municipal en dependencias de la Secretaría Provincial de Gobierno, Municipios y Comunas. Posteriormente y en la misma fecha se celebró una reunión de la Mesa Paritaria Ley 9996 que aprobó lo dictaminado por la mesa técnica, ello a través de la firma de una nueva acta paritaria. En la misma se logró un incremento del 10 por ciento sobre haberes estipulados a octubre 2025.

Luego de un trabajo destinado a revisar las escalas salariales de referencia vigentes en la mesa paritaria, y con el objetivo de revalorizar la carrera escalafonaria en la administración pública, se acordó en esta primera instancia, incrementar en un 10% en total, la escala salarial mínima de referencia vigente y sobre haberes conformados a octubre. Se aplicará en dos tramos: 5 por ciento en octubre y 5 por ciento en noviembre.

El acuerdo garantiza la plena vigencia de la Paritaria Municipal, reconociendo a Festram como único titular con capacidad de negociación en todo el ámbito de la Provincia de Santa Fe fijando la escala mínima de referencia para todos los trabajadores municipales y comunales del territorio provincial, sin perjuicio de escalas superiores y/o acuerdos superadores que se puedan presentar en cada jurisdicción.

El incremento de la escala salarial aquí establecida no modificará los valores determinados por acta paritaria de agosto en relación al Mínimo Garantizado de Bolsillo, como así tampoco implicará que los mismos sean absorbidos o deducidos de los excedentes resultantes de acuerdos paritarios anteriores.

Se acuerda y establece además que los incrementos de las escalas salariales determinados en esta mesa técnica permanente, en los mismos términos y condiciones se aplicarán a los jubilados y pensionados municipales.