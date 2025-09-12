Deportivo Riestra le ganó 2-0 a Central Córdoba en el inicio de la octava fecha, y es el único líder del Grupo B en el Torneo Clausura 2025. El equipo de Bajo Flores, con los goles de Antony Alonso y Jonathan Goitía alcanzó los 16 puntos en la tabla de posiciones y superó a River por una unidad.

Riestra quedó a la espera de lo que hagan Vélez y River, que aún deben disputar sus respectivos partidos, pero volvió a meterse de lleno en la pelea grande y, además, se acomodó en la carrera hacia la Copa Sudamericana.

El encuentro comenzó con un aviso del conjunto local, cuando Jonathan Herrera tuvo una chance clara tras la asistencia de Antony Alonso, pero Alan Aguerre le ganó el mano a mano. Minutos después, la respuesta fue del visitante: Leonardo Heredia enganchó en el área y sacó un remate de tres dedos que se estrelló en el palo.

En un desarrollo parejo, el local abrió el marcador a los 34 minutos. El arquero Ignacio Arce sacó largo, Herrera bajó la pelota y cedió para Alonso, que con un potente remate venció a Aguerre y puso el 1-0.

En el segundo tiempo, Central Córdoba buscó el empate con un tiro de media distancia de Jonathan Galván que pasó cerca, aunque el local también generó lo suyo con Alexander Díaz, que exigió una buena reacción del arquero visitante.

Riestra, finalmente, a los 70 minutos, sentenció el encuentro: Díaz desbordó por derecha y lanzó un centro bajo que Jonathan Goitía empujó al gol para sellar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Benítez estiraron su racha positiva en su estadio y se ilusionan con mantenerse en los primeros puestos. Central Córdoba, en cambio, regresó a Santiago del Estero sin puntos y con la preocupación de seguir en la parte baja de la tabla.



