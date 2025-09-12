Miguel Russo, al igual que en la práctica de fútbol que se llevó a cabo el jueves por la tarde en la Bombonera, reapareció en el Boca Predio de Ezeiza y lideró el entrenamiento con vistas al partido contra Rosario Central del domingo, en el Gigante de Arroyito. La idea del técnico es viajar mañana con la delegación y, si no hay imponderables, formará parte del contingente que se trasladará vía terrestre a suelo rosarino para quedar concentrado.

La vuelta de Russo a la práctica de fútbol de Boca en la Bombonera generó expectativas sobre su posible regreso al banco de suplentes, aunque la decisión final sobre su presencia en el próximo partido aún depende de la evolución de su estado de salud. El entrenador, de 69 años, continúa recuperándose tras haber sido internado por una infección urinaria, situación que lo obligó a permanecer en reposo domiciliario bajo la supervisión de su equipo médico.

Durante la ausencia de Russo, el cuerpo técnico estuvo encabezado por Claudio Ubeda y Juvenal Rodríguez, quienes asumieron la conducción del plantel en los entrenamientos recientes. De cara al encuentro del domingo en Arroyito frente al Canalla, la directiva boquense, presidida por Juan Román Riquelme, adoptó una postura cautelosa: no forzarán el retorno del entrenador y priorizarán su recuperación total antes de que reasuma sus funciones habituales. Según la información del club, la intención es que Russo permanezca en Buenos Aires y que la delegación que viaje a Rosario el sábado esté liderada por Ubeda. No obstante, la decisión definitiva recaerá en los médicos y en el propio técnico, quien expresó su deseo de acompañar al equipo.

El último partido dirigido por Russo fue ante Aldosivi en Mar del Plata hace dos domingos. Posteriormente, el plantel disfrutó de dos jornadas libres debido a la fecha FIFA. Fue el martes de la semana pasada cuando el entrenador fue internado en la Clínica Fleni de la Capital Federal, tras detectarse la infección urinaria durante un control de rutina. Permaneció hospitalizado hasta el viernes, día en que recibió el alta y regresó a su domicilio. Durante este período, mantuvo comunicación constante con Ubeda, quien incluso se acercó personalmente al centro médico para conversar con él.

El plantel retomó los entrenamientos el lunes pasado sin la presencia de Russo, situación que se repitió el martes en Ezeiza y en el doble turno del miércoles. Luego de los ensayos de ayer y hoy, todo quedó casi listo: Leandro Brey reemplazaría en el arco a Agustín Marchesín (recuperado de un desgarro en un gemelo, viajaría pero sería preservado) y Ayrton Costa se sostendrá en el equipo inicial pese a la recuperación de Marco Pellegrino.

La probable formación titular incluiría a Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Duelo de campeones del mundo





El fútbol argentino se prepara para un encuentro muy especial: Angel Di María y Leandro Paredes, dos campeones del mundo con la Argentina en Qatar 2022, se verán las caras el domingo desde las 17.30.

La actualidad de ambos equipos transforma al choque de este domingo en el más atractivo de la octava jornada. Boca viene de ganar tres partidos al hilo, recuperó el buen paso y se instaló entre los puestos de clasificación de la zona A con 12 puntos. Central mantiene el invicto en el certamen y con 10 puntos en la zona B busca hacerse fuerte ante su público.

Al tratarse de un encuentro especial, Betsson, main sponsor de Boca, preparó condimentos únicos. Además de las tradicionales cuotas de cada partido se sumarán dos supercuotas adicionales si anotan goles los campeones del mundo.

Hasta el momento, Paredes jugó 6 partidos desde su regreso: cinco por la Liga Profesional y uno por Copa Argentina. Aún no convirtió goles, aunque dio 3 asistencias: contra Unión, Racing y Aldosivi. Para encontrar su último tanto con la camiseta Xeneize hay que retroceder hasta su etapa inicial en 2014.

El que ya gritó goles en su regreso al fútbol argentino fue Di María. Marcó 3 tantos en 6 partidos: frente a Godoy Cruz en su debut en el Gigante de Arroyito, contra Lanús como visitante y el recordado tiro libre en el clásico de Rosario contra Newell’s.



