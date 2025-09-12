Vélez Sarsfield igualó sin tantos este viernes en su visita ante Huracán, en la continuidad de la fecha 8 del Torneo Clausura.

El juego inició abierto, sin marcas pegajosas. De este modo avisó el flamante campeón de la Supercopa Argentina con una escapada franca de Santos de frente al arco pero, en la carrera cuerpo a cuerpo, Pereyra pellizcó el balón justo cuando el delantero iba a rematar. Enseguida, una buena habilitación por izquierda de Elías Gómez para Lanzini terminó con el disparo del ex River que Galíndez, el sobrio arquero de la selección de Ecuador, logró desviar.

El visitante era más profundo. Enfrente, a Miljevic y Gil les costaba agarrar la manija para los locales y llevar peligro al condado defendido por Marchiori.

Entonces Cabral perdió la pelota en mitad de cancha y la contra furibunda fue encabezada por Lanzini, quien cedió para Santos y éste abrió al centro del área para Pizzini, que en posición de centrodelantero marcó un tanto de gran factura, aunque luego anulado tras la revisación del VAR por offside previo de Santos.

Enseguida vinieron la inesperada lesión de Marchiori -que le dejó los guantes al debutante Montero- y la expulsión de Agustín Lagos por doble amarilla, lo que supone un verdadero dolor de cabeza para Guillermo Barros Schelotto a días del duelo copero ante Racing. Así y todo, con uno menos, Lanzini volvió a exigir a Galíndez.

Ya en el complemento, un centro de Ibáñez fue interceptado de cabeza por Ramírez, que no entró por poco: fue la primera acción de real riesgo a favor de Huracán, que lentamente pasaba a dominar y, ya con "Wanchope" Abila en cancha, Pereyra lo tuvo también de cabeza.

Pero lo cierto fue que el Globo -a excepción del atajadón del colombiano Montero al sablazo de Urzi en el final- nunca pudo hacer pesar el hombre de más y el empate lo dejó a dos puntos de Barracas, que con un partido menos lidera el Grupo A.

Por su lado, el resultado fue valioso para Vélez, que quedó a uno del sorprendente Deportivo Riestra, puntero del B.



