Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras la derrota del "Rojo" ante Banfield 1 a 0, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El "Taladro" se quedó con la victoria gracias a un cabezazo de Martín Río en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

"Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo", confirmó vía "X" la entidad de Avellaneda anunciado el alejamiento del DT.

La bronca por el traspié del equipo se trasladó directamente a las tribunas, donde los hinchas expresaron su fastidio con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol, que falló en contra del club y lo eliminó de la Copa Sudamericana tras los gravísimos incidentes ocurridos ante la Universidad de Chile por los octavos de final del certamen.

Luego del partido, un nutrido grupo de simpatizantes del "Rojo" expresó su malestar en el playón exigiendo la renuncia de todos los integrantes de la comisión directiva y pidiendo elecciones anticipadas.

Independiente tuvo un muy flojo comienzo de campeonato, con cuatro derrotas y tres empates en las primeras ocho fechas -todavía tiene pendiente un encuentro contra Platense- y la reciente eliminación de la Sudamericana acrecentó la crisis futbolística y la bronca de los hinchas.