Los estudiantes de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, Francisco Cappone, Martina Gualco y Paulina Alonso se llevaron el primer premio de Emprende U, el concurso de jóvenes emprendedores más grande de Argentina. El proyecto que presentaron llamado “Ekilibra” consiste en el diseño de un snack en formato de barrita de cereal, con compuestos bioactivos y naturales que ayudan a regular las glicemias en sangre de las personas con diabetes. Su composición está basada en alto contenido de fibra y de compuestos funcionales, sobre los cuales se comprobó científicamente que disminuyen los picos de azúcar en sangre luego de una comida alta en carbohidratos.

Para esta 11 edición de Emprende U realizada en la ciudad de Córdoba el 4 y 5 de septiembre, se presentaron más de 400 equipos de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Chaco y Corrientes. De ellos, quedaron 39 semifinalistas que participaron en un bootcamp con un gran potencial creativo y una impronta innovadora.

Luego de dos jornadas de trabajo intenso, atravesadas por capacitaciones, mentorías, entrenamiento en pitcheo y feria de prototipos, tres equipos universitarios y tres grupos secundarios lograron los premios principales de este concurso creado por la Universidad Nacional de Cuyo que se convirtió en la experiencia de formación más relevante del país en el campo del emprendedurismo, para jóvenes de entre 16 y 25 años.

Los criterios de evaluación del jurado tuvieron en cuenta la comunicación efectiva, la creatividad, el impacto social, la innovación y la rentabilidad del proyecto. Cada uno de los finalistas accedió a un reconocimiento económico. Los primeros puestos se llevaron tres millones de pesos, los segundos recibieron 1,5 millones de pesos y los terceros 500 mil pesos. La idea es que puedan aprovechar esos fondos para avanzar en la implementación de sus proyectos innovadores y generar un impacto positivo en sus comunidades.

Cabe destacar que la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR brindó su apoyo a los estudiantes seleccionados para acompañarlos en la continuidad del proyecto. Francisco Cappone cuenta que la idea de desarrollar “Ekilibra” surgió a partir de la identificación de un problema que él mismo vive por ser diabético tipo 1. También lo ven sus compañeras de la Facultad cuando no tiene acceso a opciones para alimentarse.

El equipo cuenta que el snack tiene el formato de una barrita de cereal y está elaborado con ingredientes naturales como el jengibre, la canela, los arándanos que, de acuerdo a evidencia científica, ayudan a regular la glicemia en sangre. “Juntamos esos ingredientes en un solo producto e hicimos algunas pruebas sobre su funcionalidad en personas que padecen diabetes, con resultados positivos”, aseguran.

Un entrenamiento intensivo

A lo largo del certamen, los grupos accedieron a espacios de formación virtual sobre generación y validación de ideas; desarrollo del modelo de negocios; prototipado y pitch. También contaron con mentorías personalizadas y el acompañamiento de referentes del ecosistema emprendedor nacional.

La primera jornada del bootcamp estuvo enfocada en el desarrollo y la profundización en habilidades en comunicación efectiva. Estos trayectos estuvieron dirigidos a proveer a los jóvenes herramientas para presentar y explicar sus proyectos ante eventuales inversores.

También hubo un taller sobre finanzas, un conversatorio para incluir la perspectiva de género en los emprendimientos y la presentación de experiencias exitosas de startups.

El segundo día se llevó a cabo la feria de prototipos, donde cada equipo explicó su proyecto y de la cual surgieron los 12 finalistas. Luego de un taller, vino la ronda de pitch. Cada equipo tuvo tres minutos para presentar su proyecto ante el jurado. Tras una deliberación de media hora, se anunciaron los ganadores.

El equipo de la UNR afirma que la carrera de Biotecnología les dio una excelente formación académica y en investigación así como también experiencias laborales a través de pasantías. Pero la participación en este concurso les permitió, además, adquirir una base de conocimientos sobre negocios, finanzas y marketing para desarrollar un proyecto.

“Esto es un ejemplo de la importancia de la Universidad Pública que nos motivó a participar de un concurso y nos brindó herramientas que de otra manera no podríamos haber adquirido”, afirmó Francisco. “Estoy agradecida a la Universidad Pública que nos está formando como profesionales y ahora acompañando en este proyecto emprendedor”, agrega Martina. En tanto Paulina destaca el valor de la educación pública por dar acceso a tanta gente.

Emprende U es un concurso federal creado en 2014 por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a través de su Incubadora de empresas. Es un evento ideado para impulsar la creatividad y el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones.

En 2024, la Universidad Nacional de Córdoba se unió como coorganizadora de esta iniciativa. Y en 2025 se sumaron la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional del Nordeste. Cuenta con el apoyo de los ministerios de Educación de las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Chaco, de la Fundación Young E3 y con el sponsoreo de Wayfarer y de la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología de Mendoza.