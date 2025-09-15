Hay películas en donde se cifra mucho, con pocos elementos. Si ocurre, no es por casualidad, sino por una mano maestra, que sabe dónde pulsar para que, lo que sucede, provoque una deriva que exceda el argumento. La película es El cuadro robado, y el director (y guionista) es Pascal Bonitzer (París, 1946), autor de trayectoria ejemplar, crítico de Cahiers du Cinéma, y autor de Práctica del guion cinematográfico, junto a Jean-Claude Carrière, uno de los mejores libros dedicados al arte complejo y apasionante de la escritura cinematográfica. Es decir, se trata de un realizador que maneja con presteza el difícil arte de la puesta en escena.

Por eso, El cuadro robado contiene muchas capas de lectura. Algo que logra desde un ardid perfecto, que oficia como un McGuffin suficiente: el hallazgo del cuadro Los girasoles marchitos, de Egon Schiele, robado por los nazis, y descubierto en una casa de barrio. La historia está basada en hechos reales, pero tomados desde la referencia indirecta. En otras palabras, como debe ser; o como debiera ser el cine, cuyo arte descansa en la necesaria recreación (y no en un cartelito que diga “Basado en hechos reales”), algo que Bonitzer pone en práctica desde una premisa perfecta: un cuadro millonario en manos de la clase trabajadora.

A la manera del cine clásico, hay una dupla protagónica, que integran el especialista en arte André (Alex Lutz) y su asistente, Aurore (Louise Chevillotte); el contrapunto entre los dos oficia como un acicate, sea por el perfeccionismo y exigencia de él, como por la impertinencia y el ánimo maleable de ella. La relación profesional entre ambos podría trocar en otra cosa, y posibilitar una serie de malentendidos que el film va a saber manipular y evitar. No solo entre ellos. Es decir, alrededor del cuadro descubierto, lo que se desoculta es el comportamiento falsario, a veces hipócrita pero también necesario, que circunda a las relaciones sociales.

Aurore, justamente, es un enigma, algo que se acentuará y replicará en otros personajes, como con su padre. Como si ella tuviera una faceta distinta según la relación o la situación. No es la única, todos actuarán de este modo. El propio André así lo hace con su ex (Léa Drucker) -y ella con él-, con quien mantiene un vínculo profesional, siendo ella también especialista. “Especialistas”, aclaran; no “expertos”. En esa escisión entre términos aparece también la dualidad, la de un mercado en el cual operan sus artífices, dedicados a validar la originalidad de una obra para, también, cotizarla económicamente.

En este sentido, la película establece un lazo cinéfilo y evidente con F for Fake (1973), donde Orson Welles revisa, de manera magistral, las caras recíprocas del original y la copia, de la obra de arte y su reproducción; mientras sitúa al mismo cine y su problemática en el medio del asunto. Welles expone la figura del “experto” como la de quien se dedica a validar una autenticidad que es, en verdad, la de un valor de cambio; algo que resulta mucho más importante que la obra en sí. Para el caso, lo ejemplifica desde la tarea, real, de un falsificador, Elmyr de Hory; muchas de cuyas obras cuelgan de museos importantes, pero como “originales” de pintores con firma célebre.

Al planteo wellesiano, Bonitzer lo lleva al terreno de una narrativa calma; en donde los personajes se cruzan entre sí, de acuerdo con cómo active en ellos el cuadro de Schiele; entre cuyas facetas, claro, aparece la de haber sobrevivido a la catalogación de “arte degenerado” que hicieran los nazis. Millonarios, museos, subastas, periodismo, todo orbitará de formas diferentes respecto del cuadro; pero consecuentes con un mismo marco social. Como si la obra despertara a un hormiguero de su letargo. El nerviosismo que surge, pondrá en evidencia la existencia de fisuras que algunos querrán tapar rápido o disimular. Sin embargo, las fisuras están y continuarán, gracias a la obra de Schiele, y más allá de los muchos millones de dólares.

El film encontrará a su mejor personaje en alguien que está más allá de toda esta hilera interesada, y no será otro más que el pibe de clase trabajadora (Arcadi Radeff), el propietario “involuntario” del cuadro, cuya manera de comportarse hace de él alguien digno de atención. Es decir, de manera fina y perspicaz, Bonitzer traza una caracterización romántica de su “héroe”, como si esculpiera una idealización próxima, tangible. Hay una escena en donde será aplaudido, y será ése el momento mayúsculo de este film.

Las películas de Pascal Bonitzer no son demasiadas, pero sí las suficientes para construir una obra, la de una vida dedicada al cine. No hay muchos realizadores que elijan vivir, o filmar, así.

El cuadro robado 8

(Le tableau volé)

Francia, 2024

Dirección

Guion: Pascal Bonitzer, Iliana Lolic,

Fotografía: Pierre Milon.

Montaje: Monica Coleman.

Intérpretes: Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi, Louise Chevillotte, Arcadi Radeff.

Distribuidora: CDI Films.

Duración: 91 minutos.