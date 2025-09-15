Si hay una lectura profunda y aguda sobre el fenómeno de época global es la que realiza el psicoanalista y columnista de Página/12 Jorge Alemán: su nuevo libro se titula Ultraderechas, en plural. ¿Tiene que ver con la forma de denominarla en España --donde reside, tras su exilio en 1976 durante la dictadura argentina--, o cree que hay más de un tipo de ultraderecha? "Es la construcción de una nueva metodología política