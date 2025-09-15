Si hay una lectura profunda y aguda sobre el fenómeno de época global es la que realiza el psicoanalista y columnista de Página/12 Jorge Alemán: su nuevo libro se titula Ultraderechas, en plural. ¿Tiene que ver con la forma de denominarla en España --donde reside, tras su exilio en 1976 durante la dictadura argentina--, o cree que hay más de un tipo de ultraderecha? "Es la construcción de una nueva metodología política
El psicoanalista Jorge Alemán analiza las causas y consecuencias del fenómeno político mundial y local
"La ultraderecha juega con ser una antipolítica"
En su reciente libro "Ultraderechas" se explaya sobre uno de los temas del momento, del cual ya es un referente global. Sobre el caso argentino, señala que comparte "la matriz neofascista contemporánea: odio a los débiles, a los discapacitados, burla y crueldad con todo lo vulnerable".
