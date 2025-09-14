Rosario Central y Boca empataron 1-1 en Arroyito y ambos quedaron conformes con el resultado y con las respectivas producciones, a pesar de sus altibajos. Los dos goles se produjeron en el primer tiempo: Battaglia a los 20 minutos con un cabezazo, y Di María, olímpico, a los 24.

Los locales manejaron mejor la pelota en el período inicial y Boca levantó en el segundo al compás de Paredes, el mejor jugador de la cancha. También se destacaron Di Lollo, Battaglia y Barinaga en Boca y Di María, Duarte, Malcorra y Quintana en Central.

El primer tiempo fue una especie de oasis para este fútbol nuestro de cada día lleno de fricciones, histerias, foules en cataratas y emociones en goteo. El abrazo en los vestuarios de los dos campeones el mundo, Di María y Paredes, la ovación a Miguel Angel Russo y la visita en masa de los jugadores de Central al banco de Boca fueron como una puesta en escena en una cancha repleta para invitar al juego. Y hubo en los 45 minutos iniciales una clara predisposición de los dos equipos a juntarse, asociarse, pensar en el arco contrario sin amucharse en el propio.

Boca se puso en ventaja en una llegada a fondo, beneficiado por una distracción de la defensa local que no vio lo solo que estaba Aguirre por la derecha. Paredes sí lo vio y Aguirre después de sacarse de encima a López metió el centro para que Battaglia cabeceara a la red. Antes de eso, Malcorra había exigido a Brey a una espectacular volada, y después, a los 24 minutos llegó la igualdad. Córner de Di María desde la izquierda. Brey, parado en el segundo palo calculó que la pelota iba a llegar al primero, se movió un par de pasos y la pelota con una comba sublime le pasó unos centímetros por arriba de sus manos y aterrizó en la red. Cuatro goles ya marcó Di María desde su regreso: dos de penal, uno de tiro libre y este ahora, olímpico. Una medalla más en su rica historia.

En los 45 minutos iniciales la balanza de los méritos se inclinó un poco hacia el lado de los rosarinos, que habían tenido más brillo con la dupla Malcorra-Di María y en sus llegadas sumaron un cabezazo de Duarte en el travesaño, y un par de buenas intervenciones de Brey como para lavar el error del gol.

En el segundo período hubo dominio alternado, ratos de un fútbol lujoso de Paredes como eje de una circulación que Boca no tenía en otros tiempos, pero menos situaciones de gol que en el primero.

Central tuvo una clara, con un remate de Campaz, en una contra, que tapó muy bien Brey, y Boca tuvo otra en un par de remates desde muy buena posición de Alarcón y Velasco que habían reemplazado a Aguire y Palacios, quien se mostró molesto,

El 1-1 es un resultado que no queda desacomodado en el balance de 90 minutos, que no fueron una maravilla pero que al menos tuvieron a dos equipos dispuestos a jugar. No es poco.

1 R. CENTRAL

Broun

Coronel

Komar

Quintana

Sández

Di María

Ibarra

Malcorra

Duarte

S. Lopéz

Véliz

DT: Holan

1 BOCA

Brey

Barinaga

Di Lollo

Costa

Blanco

Aguirre

Battaglia

Paredes

Palacios

Cavani

Merentiel

DT: Russo

Estadio: Central. Árbitro: Facundo Tello.

Goles: 20m Battaglia (B); 24m Di María (RC).

Cambios: 42m Copetti por Véliz (RC),



