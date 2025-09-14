En 1979 el pianista Bill Evans dio un concierto en la ciudad de San Nicolás que se volvió leyenda. Ahora se celebrará allí la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás. El sábado 4 y el domingo 5 de octubre grandes músicos se reunirán en seis sedes, bajo la dirección artística de Nico Sorin.

Una de las principales atracciones será la banda estadounidense The Bad Plus, capaz de versionar a Blondie, Led Zeppelin, Aphex Twin y Nirvana. Chris Cain & Nasta super band aportará el condimento blusero y también se presentarán Hugo Fattoruso con su proyecto Barrio Sur y Javier Malosetti junto a la Experiencia científico-musical, además del Ensamble Bill Evans, Lito Vitale Trío, Mono Fontana y Sergio Verdinelli, entre otras figuras.

