Muy esperados fueron los diarios del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro desde que se anunció la noticia de su publicación. Hoy es una realidad. Bajo el título La tentación del fracaso (Seix Barral), se reúnen en un primer volumen los registros que van desde 1950 hasta 1978.

Este diario personal lo acompañó durante varios viajes y estancias en España, Francia, Alemania, Bélgica y Perú.

Inéditos hasta la fecha en Argentina, constituyen una obra colosal –originariamente no destinada a su publicación– que se proyecta como uno de los testimonios más intensos del itinerario vital y creativo de un escritor.

El propio autor confesó que este diario se convirtió en "una necesidad, una compañía y un complemento" de su actividad literaria y supo identificar entre esos dos territorios una "trama de reflejos y reenvíos". Ribeyro es uno de los cuentistas más notables de Latinoamérica, solía definirse como "un corredor de distancias cortas" y aseguraba que veía y sentía la realidad "en forma de cuento". Los fanáticos encontrarán acá un Ribeyro al desnudo.

Con la elegancia que lo caracterizaba, escribió Ribeyro estas palabras que fueron incluídas en la introducción del libro: "El diario íntimo es una ocupación peligrosa, que puede cerrar la comunicación con los otros y confinarnos a un soliloquio estéril y secreto. Puede también servirnos de coartada para, en el caso de los escritores, no escribir lo que deberíamos escribir y escribir solamente acerca de los problemas y perplejidades que nos plantea nuestra vocación, de modo que el diario termina por suplantar a la obra potencial que conteníamos. En mi caso confieso que he tratado de sortear estas dificultades, si bien sé que por épocas y en muchos casos he sucumbido a ellas".