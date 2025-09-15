La Champions League, el torneo más apasionante del mundo, arranca una nueva edición, en una temporada que promete mucho vértigo y con múltiples candidatos. Con seis encuentros, la acción comenzará este martes, pero continuará con otros seis partidos el miércoles y la primera fecha se completará el jueves, con los restantes seis compromisos.

El vigente campeón Paris Saint Germain, los poderosos españoles Real Madrid y Barcelona, los millonarios ingleses Liverpool, Manchester City, Arsenal y Chelsea y el siempre temible Bayern Múnich se encolumnan en las filas de los más firmes candidatos, con los italianos Inter, Napoli y Juventus, el Atlético Madrid o el Borussia Dortmund un escalón por debajo. Pero como lo demostró la edición del año pasado, el formato de ocho partidos ante rivales al azar y una única tabla de posiciones para determinar los clasificados para los octavos de final y para los play offs previos deja mucho margen para las sorpresas, ya sea de favoritos en situaciones comprometidas o de conjuntos débiles mezclados con los poderosos.

El primer día de competencia muestra duelos más que interesantes, como el debut del Real Madrid, el club más laureado del continente con 15 conquistas, que se medirá con el Olympique de Marsella, con la posible presencia de Franco Mastantuono en el equipo titular. El encuentro, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, está previsto para las 16.

Otros dos de los cinco representantes españoles harán su estreno este martes. En Bilbao, el Athletic vuelve a la competición después de 10 años y recibirá al Arsenal, un candidato que se quedó en las semifinales la temporada pasada y ahora va por la revancha. El encuentro a disputarse en el nuevo San Mamés comenzará a las 13:45. A la misma hora, en los Países Bajos, el PSV Eindhoven debutará en el certamen ante el St. Gilloise belga.

El otro conjunto español en saltar al césped en el primer día de acción será el Villarreal, que visitará en Londres al Tottenham. El equipo inglés se ganó su lugar en la Champions gracias al título de la campaña pasada en el Europa League, su primer trofeo en 17 años. El encuentro comenzará a las 16.

Otro de los platos fuertes del martes estará en Turín, con el cruce de dos campeones, la Juventus y el Borussia Dortmund, que reeditarán la final de 1997. La jornada se completará con el Benfica, que cuenta en sus filas con los argentinos Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, recibirá al FK Qarabag de Azerbaiyán. Ambos partidos se jugarán a partir de las 16.