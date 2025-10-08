En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, repasó los últimos escándalos que están asediando al Gobierno de Javier Milei, que tuvo que bajar a su principal candidato, José Luis Espert, por tener vínculos con el narcotráfico, mientras su ministro de Economía “mendiga” fondos frescos en Estados Unidos para contener el dólar, y puso una gran expectativa en las elecciones del próximo 26 de octubre.

El editorial de Víctor Hugo Morlaes

Asombros de estos días:

Que en la extradición de Machado la Corte, en 48 horas, resuelva lo que demoró cuatro años.

Que la mafia de Clarín se ocupe con tanta naturalidad de Espert, después de protegerlo cuatro días.

Que Espert ya no tenga ganas ni de mentir.

Que hubo un día después del escabroso show de Milei y fue un día igual a otros.

Que Machado exista es un asombro.

Que ahora el tema sea Santilli, con Cositorto y sus offshore.

Que no encabece la lista, pobre.

Que pudo haber encabezado la lista, pobres nosotros.

Que sea Reichhardt la número uno.

Reichhardt misma.

Sin embargo, al final la vida sigue igual, como en la canción de Sandro. Cada uno de los temas parecería que pudo detener el mundo y que no siga girando mientras eso no se resuelva. Pero seguimos viaje. Así que ahora cargamos nuevo equipaje: Machado, Espert, Milei, Reichhardt, Santilli, la boleta, los arrepentidos de Espert, la mugre de la fiesta del Arena en las veredas, y Milei que nos dice por la ventanilla de la nave que, pese a todo, él se ocupa de nosotros, como vociferó en Mar del Plata a los que estaban gastando insultos viejos.

La banda de los criminales de la deuda sigue tocando una música que Caputo se llevó a Estados Unidos en su gira de mendigo, que se come las reservas como la Nona del Tito Cossa. Algún mendrugo le darán para que las mafias titulen que ahora sí, con esto frenan la inflación, calman los mercados, baja el dólar y hasta mejoran en las encuestas. Eso van a decir. La partitura de AEA, AmCham, Lamelas, es la misma hasta que pase el 26. Entonces oiremos hablar mucho de Schiaretti, Villarruel y algún otro. Milei cantará con un parlante pequeño en la parte peatonal de la Avenida Corrientes.

Es un disparate lo que nos pasa. Una atrocidad tras otra a la que nos acostumbramos de inmediato porque el ejercicio nos mantiene elásticos y dóciles a las contorsiones que tenemos que dar. Lo único serio es que la democracia da una nueva oportunidad. El 26 es un día como los de aquellas esperas del fin del mundo, solo que esta vez puede ser un principio. De algo. No sabemos bien qué, pero algo que no se parezca demasiado a estos asombros que caducan al día siguiente.