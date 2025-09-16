El Museo Nacional de Bellas Artes presenta “Federico Brook. Entre Roma y Latinoamérica”, una exposición que recorre la obra de este artista porteño que trabajó entre el continente americano y el europeo, aunque desde su llegada a Italia en 1956 —su lugar en el mundo por elección—, nunca adoptó esa ciudadanía. Desde aquel momento desarrolló su obra artística en Roma y, simultáneamente, su labor en la gestión cultural se empeñó en fortalecer los lazos entre ambas culturas.



De su período de formación, en la muestra se presenta un trabajo escultórico y estudios académicos realizados en el ámbito platense y romano, ya que después de comenzar la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata prefirió completar su formación en bellas artes en la misma universidad, tras lo cual decidió su viaje a Italia. Los estudios realizados en la Argentina se completaron en la Accadema di Belle Arti de Roma, donde sus obras figurativas se sinterizaron según las enseñanzas del maestro romano Alessandro Monteleone y, luego, en las clases de Pericle Fazzini fueron desdibujando esos rasgos, mientras desarrolló una sensibilidad informal y optó por trabajar con materiales no convencionales.

Era una época en la que la literatura, el cine y los medios de comunicación estimulaban los imaginarios dominados por la tecnología, los avances científicos y los viajes al espacio. Hacia 1959 Brook interpretó al hombre espacial que habitaría ese universo que imaginaba en una serie de obras realizadas con restos encontrados en una herrería. Si bien en las primeras aún se reconoce cierto apego a la figura humana, sus proyectos “espaciales” fueron cada vez más abstractos. Después de trabajar con chatarra, comenzó a tallar bloques de peperino, piedras que obtenía en una cantera cercana a la ciudad de Roma y sobre las que practicaba incrustaciones y fusiones de diferentes metales.

Interesado por insertar ese paisaje del espacio cósmico que imaginaba dentro de algún material que permitiera su visión, en 1964 orientó sus búsquedas hacia el acrílico, y la primera experiencia realizada sobre un bloque circular que giraba libremente al estar suspendido desde un punto, también incentivó su interés por el movimiento. A partir de ese momento y ya afianzado en el dominio de la abstracción, creó una serie de esculturas geométricas móviles, que sumaron la transparencia del acrílico y los brillos de los metales reflejantes de sus estructuras de sostén. Son obras que concedieron protagonismo al espectador para que manipulara esos mecanismos que dinamizan las formas, provocan destellos y juegos lumínicos que fragmentan la imagen.

Si bien las evocaciones de esos desconocidos paisajes del espacio y sus habitantes fueron centrales en los primeros quince años de su producción, promediando la década del 70, cuando las historias de los países latinoamericanos comenzaron a escribir oscuras páginas signadas por la prisión, las desapariciones forzadas y la censura, Brook alojó sus reflexiones en un nuevo motivo iconográfico: una nube. A partir de un dibujo sencillo pero reconocible, en su primera aparición como Nube libre y una Nube en jaula encarnaron el par de opuestos libertad-encierro.

Durante un tiempo, el trabajo sobre las esculturas geométricas móviles y las nubes fue simultáneo, pero progresivamente su poética se concentró en este último motivo, con variantes como las nubes con lluvia o las nubes-cometas. Etéreas e inasibles, pero sugerentes, estas fueron las formas que dieron vuelo a la imaginación e interpretaron la libertad de pensamiento de un hombre tal vez más terrenal que el de la era espacial, pero no menos sensible.



En noviembre de 1985 Jorge Luis Borges escribió el poema “Nubes”, dedicado a las obras de Brook, quien, por entonces, lo invitó al taller del Trastevere para tomar las impresiones de sus manos. A partir de ese calco, creó una serie de obras que llamó Borges etcétera (título que sugirió el escritor), y el Monumento a Borges, emplazado en el Jardim do Arco do Cego de Lisboa en 2008.

Asimismo, Brook se interesó tanto por la gestión pública de la cultura como por la activación del espacio público, mediante la búsqueda de una relación dialéctica de su obra artística y el entorno. Desde su etapa temprana, procuró integrar las esculturas al espacio arquitectónico de las viviendas, de los edificios públicos o el tejido urbano, proyectos que trabajó en estrecha alianza con los arquitectos, tal como reflejan las fotografías presentadas en sala y el video dirigido por Paola Sangiovanni.

Algunas de sus obras relacionadas con la arquitectura fueron concursadas, como el relieve de la sede central del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Roma, en otras fue invitado a participar, como en el caso del relieve en bronce emplazado en 1997 en las oficinas del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) de Buenos Aires, o el mosaico realizado en 1999 en la estación Repubblica del metro de Roma, mientras que otras obras proyectadas para la Argentina, como Nube con soles y lunas (para la Avda. 9 de Julio), El hombre en la luna (para el Aeroparque de Buenos Aires) o Nube en jaula, aún no se han concretado.

Dentro de la gestión cultural, fue curador del envío argentino a la Bienal de Venecia en 1964, 1968 y 1970; en 1969 asumió como Secretario de Cultura de la Casa Argentina en Roma y desempeñó el mismo cargo en el Istituto Italo Latino Americano (IILA) durante los períodos 1971-1976 y 1984-1990. Desde estas funciones profundizó los intercambios, promovió la difusión y obtuvo un pabellón en la Bienal de Venecia destinado a la exhibición de los países latinoamericanos que no tuvieran un espacio propio.

* Curadora de la exposición. Texto escrito especialmente para Página12. La muestra “Federico Brook. Entre Roma y Latinoamérica”, en el Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473), sigue hasta el 12 de octubre. En el marco de la exposición, el 25 de septiembre el Museo Nacional de Bellas Artes organizará una conversación entre Federico Brook -frente a las obras- y quien firma estas líneas. Posteriormente, presentarán un libro que recorre su obra y su trayectoria, escrito por María Cristina Rossi y editado y diseñado por Mónica Pallone.