El estruendoso triunfo de Fuerza Patria en las elecciones del 7 de septiembre le dio margen al peronismo bonaerense para bajar tensiones, descansar unos días y poder volver al ruedo con una nueva campaña electoral de cara al 26 de octubre. Debutará la boleta única de papel, una novedad para las más de 13,3 millones de personas habilitadas para votar en la jurisdicción con el padrón más grande del país. En el oficialismo provincial apuestan a sostener la victoria y para eso hará falta militancia.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, el gobernador Axel Kicillof repetirá la receta de septiembre: recorridas e inauguraciones intercaladas entre conurbano e interior, marcando la diferencia entre las políticas del Gobierno nacional y el de la Provincia. Esto es lo que les planteó este lunes al mediodía en la residencia a un reducido grupo de intendentes del conurbano que adhieren al Movimiento Derecho al Futuro.

En La Plata, junto a los ministros Carlos Bianco y Javier Rodríguez, el gobernador recibió a la vicegobernadora Verónica Magario, quien encabezó la lista de la Tercera sección electoral donde le sacó una amplísima ventaja a LLA, y a los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown, diputado electo), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinoza (La Matanza), Juan José Mussi (Berazategui), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela) y Lucas Ghi (Morón), además del titular del PJ de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Todos ellos resultaron triunfadores en sus distritos el domingo 7, por lo que usaron el tiempo compartido en el asado que ofreció el gobernador para hacer un balance del proceso electoral, algo que el ministro Bianco ya había destacado por la mañana en la conferencia de prensa que encabezó. Tal como pudo conocer Buenos Aires/12, Kicillof les pidió a los jefes comunales estar “al servicio de los candidatos” de la lista nacional, como así también mostrar la gestión que llevan adelante en un contexto adverso por los recortes presupuestarios.

En los últimos días, Taiana compartió un evento con Axel Kicillof, el ministro Gabriel Katopodis y el intendente Fernando Moreira en San Martín, para luego pasar por una actividad del PJ La Plata el sábado y luego hacer pie en la Fiesta del Alfajor en Rawson, partido de Chacabuco, donde compartió una jornada con el intendente del Frente Renovador, Darío Golía. “En la elección del 26 habrá que volver a darle el mensaje a Milei, y quizás con un tono de voz más fuerte, para que se convenza de que el rumbo que lleva es equivocado”, dijo Taiana desde allí.

Una encuesta de la consultora CB empezó a circular en el mundo político en estas últimas horas. Según el estudio, “si las elecciones fueran mañana”, el 41,7 por ciento votaría por Jorge Taiana, el candidato del peronismo, mientras que un 35,4 por ciento lo haría por José Luis Espert, el candidato libertario.

Al tiempo que en La Plata se reunía la mesa política del gobernador, en Casa Rosada también transcurría lo propio. Allí, el espacio compuesto por Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Patricia Bullrich, Karina Milei, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko y Sebastián Pareja definió avanzar con una agenda de actividades en la Provincia, usando de base un “mensaje central” que indique que “el esfuerzo vale la pena” para pasar al lema “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. Ahí también definieron que el jueves habrá reunión con el Presidente para cerrar la línea discursiva, que buscará “conectar con la gente” explicando “los motivos por los que atravesamos esta realidad y hacia dónde vamos”.

Docencia y territorio, la receta del peronismo para octubre

El debut de la boleta única de papel trae a los intendentes y sus militantes una nueva forma de hacer campaña o, por lo menos, algunas diferencias con las ya conocidas estrategias de ubicación de “mesitas” en las esquinas y el reparto de boletas partidarias puerta puerta, dado que eso no regirá en los próximos comicios.

El intendente de un municipio de la Segunda sección electoral dijo a Buenos Aires/12 que la estrategia ahora tendrá tres claves: enseñar a votar, hacer volanteadas y apostar al trabajo vía redes.

“Por sobre todas las cosas, vamos a enseñar a usar la BUP, algo que da cercanía con los vecinos y nos ofrece la ocasión para hablar con la gente de los problemas que tienen”, dijo.

Otro jefe comunal de la zona norte de la Provincia también ratificó que “se va a debatir mucho por redes sociales” y que la estrategia digital será tan o más fuerte que la territorial. “La gente de la periferia tiene miedo de ir a votar y equivocarse, y entonces estamos trabajando vía redes y presencialmente para enseñar cómo se vota ahora”, sostuvo. “Seguramente en los próximos días nos sentaremos a delinear la estrategia. No podemos repartir boleta, pero debatiremos igual. Ellos no tienen nada para decir en defensa del gobierno."

Con esa línea, otro intendente peronista de una zona agraria sostuvo que en las próximas semanas se van a profundizar las reuniones con vecinos y con instituciones. Al tiempo que planea un simulacro de la elección para enseñar a votar con la BUP, ya trabaja en el armado de un esquema de fiscales y en garantizar el transporte a los que estén lejos de los centros de votación.

La boleta no será la única diferencia entre las elecciones. Es que, como la ley federal no permite el voto de extranjeros para cargos nacionales, los 1.015.233 electores extranjeros de la Provincia no concurrirán a las urnas en octubre. De todos modos, el pasado 7 votaron 255.758 en todo el territorio, es decir el 25,19 por ciento de ese padrón. Quienes sí podrán votar son los argentinos que residen en el exterior, esto es un total a nivel país de medio millón de personas en condiciones de votar.