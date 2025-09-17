En las canciones del señorito Diego Stoll, los vínculos son parte de una geografía frondosa, un camino espiralado de tristeza y melancolía, pero también de aceptación y aprendizaje. Lejos de la pista de baile tan habitual en la comunidad LGBTIQ+, el joven compositor, nacido y criado en Buenos Aires, elige ser contradictorio y moverse entre la suavidad y la espesura de un sonido indie, una performance más seria, sin tantos brillos. Nuevos Vientos es su nuevo EP: son cuatro canciones que hablan de la desesperanza en el presente y la necesidad de los vínculos y el arte para imaginar una vida después de la tragedia.

En 2022, Diego Stoll tenía tan solo 19 años cuando sacó su primer tema titulado Pedal, un homo-drama con un sonido que emula esos momentos más descarnados de Fiona Apple. Algo en su voz monocorde y directa como un poema, algo en el peso muerto de la melodía, algo en las letras escritas con sangre pero sin vanidad ni cliché. Algo de todo esto convirtió al joven cantante en una figura interesante: alguien que no busca sonar en la maricoteca, sino que pide ser escuchado en secreto, en una habitación acompañado por el llanto y el pensamiento.





Luego de sacar más temas entre 2023 y 2024, llegó el momento de dar a luz su primer EP, Nuevos Vientos. El proyecto arranca a finales de 2023, cuando Stoll percibe un clima angustiante en relación con las elecciones presidenciales: “Tengo presente el momento que me inspiró: el 20 de noviembre de 2023, al día siguiente del ballotage, se conmemoraba el Día Internacional de la Memoria Trans. Fui a la marcha hasta el Congreso y me tocó mucho la resistencia de la comunidad trans en un momento tan desesperanzador. Fui con Bluxted (coescritora de Constitución, uno de los temas del EP) y estar juntes en ese contexto nos acercó mucho”, comenta Stoll en conversación con SOY.

Cada canción del EP busca ser un manifiesto emocional que ayude a transitar una época demasiado complicada para las disidencias. Sin tiempo para sufrir de amor es una frase del tema “Nuevos Vientos", la cual busca remarcar que “ante el peligro que corren nuestros derechos, no hay espacio para los problemas mundanos, como los desamores”. Eso dice Stoll, de manera categórica, pero la realidad es que el amor y todas sus variantes aparecen en la música, no tanto como una experiencia individual, sino más bien como pesadas esculturas esculpidas por su contexto, evidencias de una realidad que empatiza con la violencia y se conecta desde el odio, mientras que el cantante se apoya en la ternura y la ingenuidad los vínculos más íntimos, en especial esos fracasos amorosos que sirven para entenderse más a uno mismo.

“Nuevos Vientos", la canción que da título al proyecto, la escribió junto a Guido Del Mónaco en marzo de 2024, cuando todavía se estaban acostumbrando al cambio de paradigma político. El tema funciona como una conversación ficticia entre Stoll, María Elena Walsh y la canción "Palomas de la ciudad", de su disco El buen modo (1976). “Hoy, con la Ley de Identidad de Género siendo debatida en el Senado y después de que a un pibe lo hayan cagado a trompadas por puto a la salida de un boliche en plena Avenida Libertador, es preciso hacer la comparación, unirnos y que el voto en contra del odio sea unánime”, afirma el artista.

Creado junto a su hermano Matías Stoll y con la participación del destacado productor Paco Amenábar (responsable de producir temas para Marilina Bertoldi, Mi Amigo Invencible, El Kuelgue, entre otros proyectos musicales), el EP es una ensoñación pop que tiene un largo recorrido de referencias: “Nuevos Vientos” es un himno indie que coquetea con una nostalgia retro, “Prolly” busca emular algo de la desfachatez de PinkPantheress, “Constitución” es un homenaje a Together Again de Janet Jackson, donde se desprenden el optimismo y la ternura, y “Justicia a la luna” es un final electropop que pareciera abrir una nueva búsqueda para el futuro.

Ante todo, las nuevas canciones de Diego Stoll buscan ser señales de advertencia, herramientas para el cuidado colectivo en un mundo que cada día se vuelve más hostil. Sin ser demagogas y con la fuerza natural de una puesta de sol, las letras dan cuenta de un artista que, pese a su corta edad, posee una sensibilidad muy específica: un punto de vista a base de lágrimas y del dolor que emanan de la tecla de un piano. ¿Qué sigue? Un disco debut sería lo ideal.



