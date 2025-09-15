"Resulta inexplicable que no se hagan cargo y que haya que poner en estado público la situación para que respeten los derechos del usuario", dijo el especialista en ciberseguridad Ariel Garbarz en la 750.

Las declaraciones del Garbarz se dan luego de que se conoció que la empresa Mercado Pago finalmente accedió a devolver los 800.000 pesos robados a un usuario que fue víctima de un asalto en Villa Raffo, Tres de Febrero.

"Para que se entienda, no es un banco, es una financiera que utiliza tecnología, recursos tecnológicos que son incluso superiores a los de muchos bancos, por eso sería inexplicable", señaló Garbarz.

En Escuchá Página|12, el entrevistado aclaró que la ley protege a los usuarios en estos casos tanto de bancos como de financieras o fintech, y que establece un período de entre 30 y 90 días para el damnificado haga la denuncia correspondiente y la entidad devuelva el dinero. "Y ellos hicieron la denuncia, a los 11 minutos bloquearon todas sus cuentas", subrayó.

Y concluyó: "Todos los bancos tienen varios seguros, aseguran sus propias cuentas. Curiosamente no tienen, y deberían, un seguro que proteja realmente los derechos del usuario y que en todo caso no sean ellos los que tengan que devolverte los 800.000 pesos, que, de cualquier manera, para ellos es absolutamente nada".